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عون في بعبدا: دعم الجيش والدبلوماسية ومكافحة التهريب في صدارة اللقاءات

أخبار لبنان
2026-09-15 | 08:13
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عون في بعبدا: دعم الجيش والدبلوماسية ومكافحة التهريب في صدارة اللقاءات
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عون في بعبدا: دعم الجيش والدبلوماسية ومكافحة التهريب في صدارة اللقاءات

شهد قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات وزارية ونيابية وإقتصادية. 

منسى 

وزاريا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى، الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، والمهام التي يقوم بها الجيش في المناطق الجنوبية.

كما تطرّق البحث إلى حاجات الجيش التي ستُعرض في المؤتمر التحضيري الذي سيُعقد الخميس في باريس، للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.

مطر

نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب إيهاب مطر الذي قال بعد اللقاء: "استمعت من فخامة الرئيس الى رؤيته للتطورات في المنطقة ولمست حرصه الكبير على مصلحة لبنان واللبنانيين وتثبيت السيادة والحفاظ على مصلحة الشعب اللبناني والاهتمام بأمور هذا الشعب. وتناولنا أمورا مرتبطة بالجهد الذي يبذله فخامة الرئيس لا سيما في المحافظة على العلاقة مع محيطنا العربي والاجنبي عبر الزيارات المكوكية التي يقوم بها، وشكرته على اتفاق الاطار ومسار المفاوضات الذي اختاره. فكل مسار يقوم به الرئيس عون هو مسار مشرف، ومن الطبيعي جدا أن انقل لفخامته شكر اهالي الموقوفين بعد توقيعه قانون العفو العام. ونحن منفتحون على توضيح اي التباس في ما يخص بعض المصطلحات ونتفهم المسار القضائي لهذا القانون والطعن المقدم من قبل بعض النواب، ولكن الاساس هو عدم فقدان روحيته، فنحن لا نريد اعادة انتاج معاناة الموقوفين والناس، إذ ان هناك الكثير من المظلومين الذين تم انصافهم عبر توقيع القانون ونحن بحاجة لاستكمال هذا المسار".

اضاف: "كما تم التطرق الى مواضيع انمائية تخص طرابلس والشمال ونقلت اليه رسالة شكر من اهالي هذه المنطقة على اهتمامه بإنمائها والمشاريع التي تم تدشينها في المرحلة الماضية، وفخامة الرئيس يحظى بشعبية كبيرة في الشمال وطرابلس وقد سمعت كلاما مشجعا من فخامته يدل على مدى اهتمامه بالاستمرار بالمسار التنموي في هذه المنطقة."

صليبا 

واستقبل رئيس الجمهورية النائبة نجاة عون صليبا، وعرض معها الاوضاع العامة في ضوء آخر التطورات. وبعد اللقاء قالت صليبا: "جئنا للتأكيد على موقفنا الداعم لموقف رئيس الجمهورية الذي يؤكد ان الحل لهذا الخراب والدمار الذي نعيشه هو عبر الطرق الدبلوماسية. ونشد على يد فخامة الرئيس ليتابع هذه المساعي الدبلوماسية لنسير بلبنان نحو الخلاص". 

اضافت: "‎إن ما ترتكبه إسرائيل من قتل وتهجير وتدمير للقرى والمنازل والبنى التحتية لا يمكن أن يقبله أي إنسان أو ضمير حي. لكن مواجهتها لا تكون بمزيد من الانقسام ولا بقرارات منفردة تعرّض لبنان وأهله لمزيد من الدمار، بل بالتفاف وطني حقيقي حول رئيس الجمهورية والحكومة ومؤسسات الدولة، لتتولى وحدها قرار الدفاع والتفاوض والمواجهة السياسية والقانونية. أن انقسامنا يضعف لبنان ويمنح إسرائيل الذريعة للاستمرار، أما وحدتنا تحت سقف الدولة فهي مصدر قوتنا وسبيلنا لحماية أرضنا وأهلنا واستعادة حقوقنا".

سقلاوي 

واستقبل الرئيس عون ايضا، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) المهندس ناصيف سقلاوي وأعضاء المجلس: المهندس جورج حبيقة، الدكتور عصام سلمان، المهندس عماد البساط، الدكتور مازن عبود، الذين اطلعوه على اهم الإنجازات التي تحققت في عمل الريجي.

وقال سقلاوي: "الريجي كانت اول إدارة تنجز إعادة تقييم الأصول الثابتة والمخزون بناء لقرار مجلس الوزراء الصادر الرقم 330 تاريخ 5/12/2024 وجاءت القيمة للأصول الثابتة والمخزون 400 مليون دولار ونفذتها شركة UTC، وهذا التقييم لا يشمل العائدات والماركات والتي يتجاوز تقييمها 10 مليارات دولار لا سيما ماركة "سيدرز" التي تنتج نحو مليون صندوق شهريا".

أضاف: "رغم الظروف التي تمر بها البلاد فقد دشنت الريجي محطة كهرباء هجينة بقوة 4 ميغاواط، واستطعنا نقل مخزون التبغ من مستودع الريجي في كفررمان نتيجة تدابير استثنائية اعتمدت لنقل المحاصيل المقدّرة بمليوني كيلوغرام وقد تحقق ذلك تحت القصف الذي كان يستهدف المنطقة، والإدارة في صدد البدء إنجاز التحضيرات لاستلام محاصيل التبغ من بلدة رميش".

وتابع: "ان شركة فيليب موريس العالمية التي تمنح شهادات في صناعات التبغ، أعطت الريجي التصنيف الذهبي للصناعة، وهذا يدل على ان الثقة بصناعة التبغ في لبنان باتت ترتقي الى مركز عال على المستويات الدولية".

وأشار سقلاوي الى تقديم "الريجي دعما للبلديات التي تضم مزارعي تبغ بمبالغ محدودة قيمتها 15 الف دولار لكل بلدية وذلك لتحسين ظروف العاملين في حقل التبغ، وبلغ عدد البلديات المستفيدة 76 بلدية في عكار والجنوب والبقاع. وتحقق أيضا تدشين خط الإنتاج لشركة فيليب موريس برعاية وزير المال، وكذلك تركيب خط للشركة نفسها بواسطة فنيي الإدارة بعدما غادر الفنيون الأجانب لبنان بسبب الظروف الراهنة. كما تم تركيب خطوط انتاج السجائر الالكترونية في بكفيا VIPE وبدأ الإنتاج فعليا في الخط الأول. وباشرت المؤسسة في البدء بتأهيل تركيب خط انتاج جديد في بكفيا".

وعلى صعيد مكافحة التهريب أوضح أن "المؤسسة تقوم بعمليات شبه يومية في كل المناطق اللبنانية بالتعاون مع إدارة الجمارك".

وقدر "العائدات للعام 2026 بـــ 500 مليون دولار"، لافتا الى ان "كل ما تحقق يعود الى الثقة التي وضعها الرئيس عون بالإدارة الراهنة للريجي والتي مكّنت من اتخاذ قرارات فاعلة بعيدا عن الروتين الذي يعرقل عمل الإدارات".

ورحّب الرئيس عون برئيس وأعضاء مجلس إدارة "الريجي"، منوها بـ"الجهود التي انجزتها الشركة وبما حققته من إيرادات مالية للخزينة في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة، والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، مشيدا بجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في "ضبط القطاع ومكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة بالتبغ". وذكر بـ"البعد الاجتماعي لدور الريجي لا سيما لجهة تشغل اليد العاملة الزراعية خصوصا في المناطق التي تعتمد على زراعة التبغ كمورد رئيسي في الجنوب والبقاع وعكار".

وتوقف الرئيس عون عند "أهمية الثقة العالمية بالريجي، وبالخطوات الجديدة المعتمدة في التحديث الإداري او الرقمنة وربطها بالتوجه العام للدولة نحو اصلاح المؤسسات". وقال: "ان الشفافية والإدارة السليمة التي تميزت بها الريجي هي التي أدت الى النجاحات التي تحققت، لان العمل كان من اجل المصلحة الوطنية وليس المصالح الشخصية".

سماحة

وفي قصر بعبدا، الفنانة كارول سماحة التي زارت الرئيس عون لشكره على تعزيتها بوفاة زوجها.

أخبار لبنان

بعبدا:

الجيش

والدبلوماسية

ومكافحة

التهريب

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