الأشغال تفتح ممر قعقعية الجسر الموقت وتعيد ربط النبطية ببنت جبيل

فتحت وزارة الأشغال العامة والنقل، اليوم، ممر العبور الموقت عند قعقعية الجسر فوق نهر الليطاني أمام حركة المرور، في خطوة تعيد تأمين الربط المباشر بين منطقتي النبطية وبنت جبيل، وتسهّل تنقّل المواطنين بين البلدات الجنوبية، بعد انقطاع هذا المحور نتيجة تدمير الجسر خلال الاعتداءات.







واشارت في بيان الى ان" و فتح الممر يأتي بعد استكمال الأعمال الأساسية التي نفذتها الوزارة لإنشاء معبر بديل إلى حين إعادة بناء الجسر بصورة دائمة، وشملت إنشاء عبّارة فوق مجرى نهر الليطاني، وتنفيذ الردميات وطبقات الطريق وتعبيده، بما أتاح وضعه في الخدمة وإعادة حركة العبور عبر هذه النقطة الحيوية.







وتستكمل الوزارة إجراءات السلامة المرورية على الممر من خلال وضع الإشارات التحذيرية اللازمة، على أن يُنفذ تخطيط الطريق بعد مرور 15 يوماً على الأقل، وفق المدة الفنية المطلوبة بعد أعمال التعبيد".