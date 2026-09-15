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العلامة الخطيب استقبل المدير العام لوكالة أنباء تركيا: نقدر الدور التركي في هذه الظروف الصعبة
أخبار لبنان
2026-09-15 | 09:23
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العلامة الخطيب استقبل المدير العام لوكالة أنباء تركيا: نقدر الدور التركي في هذه الظروف الصعبة
استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية ، بعد ظهر اليوم ،الصحافي التركي حمزة تكين المدير العام ورئيس تحرير وكالة أنباء تركيا.
وكانت جولة أفق في اخر التطورات في لبنان والمنطقة .
واعرب العلامة الخطيب خلال اللقاء عن تقديره للموقف التركي خلال هذه المرحلة، وقال:" ان تركيا تهمنا كدولة اسلامية في هذه الظروف الصعبة وفي ظل المشروع الاميركي الصهيوني،ولذلك طرحنا ضرورة التعاون بين الدول الاسلامية والعربية الفاعلة في هذه المنطقة ،لتشكيل مظلة حماية للعالم العربي والاسلامي في وجه المشروع التوسعي الصهيوني الذي لم يعد خافيا على أحد".
واضاف:" نتعاطى مع الامور من منطلق الامة الواحدة وليس كمشروع مذهبي ،لأن الشيعة لم يطرحوا مشروعا انفصاليا خلال التاريخ .. وما نسعى اليه هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد ،ومن هنا نرفض التدخل في شؤون سوريا ونريد افضل العلاقات معها بمعزل عن طبيعة النظام الحاكم فيها".
من جهته شدد تكين،على "ضرورة ابراز حرب الابادة في جنوب لبنان اعلاميا كما هو حاصل في غزة"، وقال:" ان الموقف التركي متطور جدا وحاد جدا ضد إسرائيل، وان الرئيس اردوغان نقل تركيا من الدور المتماهي مع اسرائيل سابقا الى تركيا التي تقف حجر عثرة في وجه المشروع الاسرائيلي في الشرق الاوسط،وهي تستعد لمرحلة جديدة في هذا السياق".
واكد "ان تركيا منفتحة على لبنان ،وهي من اكثر الدول التي قدمت وتقدم المساعدات له ،وثمة سفن مساعدات جديدة على الطريق".
وقدم تكين للعلامة الخطيب كتابه الجديد بعنوان "على حافة العالم".
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