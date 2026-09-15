بري تلقى اتصالا من عراقجي: نحذر من تداعيات عدم التحرك اقليميا ودوليا لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي تداولا خلاله بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار الاقليميين، ولا سيما في منطقة الخليج بما يعزز أواصر الأخوة والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجوارها العربي والإسلامي وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا بما يحفظ ويصون سيادة واستقلال دول المنطقة ومصالحها المشتركة.



وعرض بري للوزير عراقجي الوضع في الجنوب جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وعدم تنفيذها لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرارها في سياسة التدمير الممنهج للقرى والمدن في الجنوب اللبناني، محذرا من "التداعيات الخطيرة جراء عدم التحرك والصمت على المستويات الإقليمية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان إنطلاقا من جنوبه".



وجدد الرئيس بري الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على وقوفها إلى جانب لبنان وتمسكها بضرورة وقف الحرب الاسرائيلية على لبنان كبند أول في تنفيذ مذكرة التفاهم بينها وبين والولايات المتحدة الأميركية.