سلام: إعادة تأهيل بنى الجنوب ودعم صمود أهله في صلب أولويات الحكومة

قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام:



"وضعنا إعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب ودعم صمود أهله في صلب أولويات حكومتنا، واليوم أُعيد فتح ممر قعقعية الجسر وإعادة وصل قضائي النبطية وبنت جبيل.



هذا ما نعمل عليه: أن تكون الدولة حاضرة إلى جانب أهل الجنوب، وأن نعيد، تباعاً، ما دمّرته الاعتداءات ونؤمّن مقومات الصمود والعودة."