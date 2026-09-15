الرهبانية اللبنانية المارونية تودّع الأباتي بولس نعمان... الراعي: كان صاحب حضور فكري وسياسي ووطني واضح

ودّعت الرهبانية اللبنانية المارونية الأب العام السابق الأباتي بولس نعمان في صلاة الجناز التي ترأسها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في دير مار أنطونيوس - غزير، مقرّ الرئاسة العامّة.

وبعد تلاوة الإنجيل المقدّس، ألقى البطريرك الراعي كلمة وداعية، أشار فيها الى أن حياة الأباتي نعمان زاوجت بين العمل والتعليم، وأنّه شكّل واحدًا من أبرز الوجوه الروحيّة والفكريّة والوطنيّة التي طبعت تاريخ الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة والحياة العامة في لبنان.



واستعاد الراعي أبرز محطات مسيرة الراحل، من ولادته في شرتون سنة ١٩٣١ ودخوله الرهبانيّة وسيامته الكهنوتيّة، إلى دراسته التاريخ وتولّيه مسؤوليات تربويّة وأكاديميّة ورهبانيّة، وصولًا إلى انتخابه رئيسًا عامًا للرهبانيّة سنة ١٩٨٠. وأشار إلى أنّ شخصيّته جمعت الراهب والكاهن والأستاذ والمؤرّخ ورجل المؤسّسة والشأن الوطني، وأنّه لم يفصل بين إيمانه ومسؤوليّته تجاه الإنسان والوطن.



وأكد الراعي أن الراحل عاش واحدة من أدق مراحل لبنان وتنقل بين الحياة الرهبانية والبحث التاريخي والحضور الوطني والسياسي وظل يحمل اقتناعا راسخا بأن الانسان والوطن والحرية ليست عناوين منفصلة.



وأشار الراعي الى أن الراحل هو أحد الوجوه الفكرية والرهبانية في لبنان خلال مرحلة الحرب اللبنانية وتولّى رئاسة الرهبانية اللبنانية المارونية في مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ لبنان، لافتا الى أن حضوره لم يكن مقتصرا على الشأن الرهباني بل كان صاحب حضور فكري وسياسي ووطني واضح وارتبط اسمه بالنقاشات الكبرى حول هوية لبنان ودور الموارنة ومستقبل الكيان اللبناني.



وقال: "كان عضوا في الجبهة اللبنانية الى جانب كميل شمعون وبيار الجميل وشارل مالك وقد تميّز حضوره بوصفه رجل مؤسسات وفكر". وأكد الراعي أن الراحل عاش واحدة من أدق مراحل لبنان وتنقل بين الحياة الرهبانية والبحث التاريخي والحضور الوطني والسياسي وظل يحمل اقتناعا راسخا بأن الانسان والوطن والحرية ليست عناوين منفصلة.وأشار الراعي الى أن الراحل هو أحد الوجوه الفكرية والرهبانية في لبنان خلال مرحلة الحرب اللبنانية وتولّى رئاسة الرهبانية اللبنانية المارونية في مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ لبنان، لافتا الى أن حضوره لم يكن مقتصرا على الشأن الرهباني بل كان صاحب حضور فكري وسياسي ووطني واضح وارتبط اسمه بالنقاشات الكبرى حول هوية لبنان ودور الموارنة ومستقبل الكيان اللبناني.وقال: "كان عضوا في الجبهة اللبنانية الى جانب كميل شمعون وبيار الجميل وشارل مالك وقد تميّز حضوره بوصفه رجل مؤسسات وفكر".

وأضاف: "علاقة الأباتي بولس نعمان ببشير الجميل شكّلت محطة بارزة في حياته الوطنية والسياسية ورأى فيه شخصية قادرة على الانتقال من قيادة المقاومة المسيحية الى مشروع رجل دولة وأسهم من ضمن الجبهة اللبنانية في دعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية عام 1982".