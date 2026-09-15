بين مرفأي بيروت وطرابلس.. تكامل في المشاريع

استقبل رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس إسكندر بندلي، بحضور أعضاء مجلسي إدارة المرفأين، حيث استعرض المجتمعون آفاق التعاون والتكامل بين المرفئين لما فيه مصلحة الوطن الاقتصادية.ويأتي اللقاء في أعقاب وضع مرفأ بيروت حجر الأساس لتوسعة محطة الحاويات، بالتزامن مع إعلان مرفأ طرابلس مشروع تطويره، بما يشمل ربط المرفأ بالمنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس وبخط للسكك الحديدية وصولًا إلى الحدود السورية.