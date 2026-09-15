وزير الدفاع الفنلندي إلتقى منسى: نشارك في المناقشات الهادفة إلى إيجاد مهمة دولية بديلة عن اليونيفيل

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه في اليرزة، وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن، يرافقه سفيرة فنلندا آن مسكانن ووفد مرافق.



وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين، إضافة إلى التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.



ورحب منسى بنظيره الفنلندي، شاكرا لـ"الدعم المتواصل الذي تقدمه فنلندا إلى لبنان والجيش اللبناني، ومساهمتها الممتدة منذ عقود في مهام الأمم المتحدة في لبنان، ولا سيما من خلال مشاركتها الفاعلة في قوات اليونيفيل".



كما نوه بـ"الدور الذي تؤديه الكتيبة الفنلندية في الجنوب، إضافة الى مساهماتها في دعم المجتمعات المحلية من خلال مشاريع التعاون المدني – العسكري CIMIC في المجالات الإنسانية والإنمائية والخدماتية".



وتناول البحث مرحلة ما بعد انتهاء مهام "اليونيفيل" نهاية العام الحالي.