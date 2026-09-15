قائد الجيش استقبل وزير الدفاع الفنلندي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه وزير الدفاع الفنلندي Antti Häkkänen، مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، ولا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.



كما جرى البحث في دور الجيش اللبناني، خصوصًا في الجنوب، والمهام التي يضطلع بها في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المتزايدة، إضافةً إلى سبل تعزيز قدراته ودعمه.



وتطرق البحث كذلك، إلى دور قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، وأهمية المهام التي تؤديها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ومرحلة ما بعد اليونيفيل.



خلال اللقاء، ثمّن العماد هيكل دور الوحدة الفنلندية العاملة ضمن اليونيفيل مقدرًا تضحيات عناصرها.