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الرئيس عون استقبل وزير الدفاع الفنلندي: الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقاً للإدعاءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
2026-09-15 | 12:28
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الرئيس عون استقبل وزير الدفاع الفنلندي: الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقاً للإدعاءات الإسرائيلية
استقبل رئيس جمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا في حضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وزير الدفاع الفنلندي Antti Häkkänen، مع الوفد المرافق والسفيرة الفنلندية لدى لبنان Anne Meskanen، وذلك في إطار الزيارة التي قد قام بها الوزير الفنلندي لتفقد قوات بلاده العاملة في الجنوب ضمن قوات "اليونيفيل"، ولإجراء محادثات مع نظيره اللبناني تتناول التعاون بين البلدين.
ولفت الوزير Häkkänen إلى أن "القوة الفنلندية العاملة ضمن "اليونيفيل" موجودة منذ العام 1982، وتعاقب نحو سبعة عشر ألف ضابط وعنصر من الجيش الفنلندي في العمل ضمنها، وأقاموا علاقات متينة بينهم وبين أبناء القرى التي انتشروا فيها، ولا يزالون يتابعون مع عائلاتهم أخبار لبنان عموما والجنوب خصوصا".
وشدد على أن فنلندا تقف إلى جانب لبنان وتتطلع إلى تعزيز العلاقات معه في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال العسكري، ولذا فهي تنظر بإيجابية إلى تحقيق ما يريده لبنان في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل" مع نهاية السنة الحالية، وهي تلتقي مع دول الاتحاد الأوروبي على أي قرار تتخذه هذه الدول في هذا الصدد.
وشكر الرئيس عون الوزير Häkkänen على زيارته للبنان في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها الجنوب نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال عدد من القرى والبلدات الجنوبية، شاكراً مساهمة فنلندا في "اليونيفيل" منذ العام 1982. وحيا "التضحيات التي قدمها العسكريون الفنلنديون في لبنان خلال عملهم لحفظ الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية".
وشرح الرئيس عون للوزير الفنلندي الوضع القائم حالياً في الجنوب، والدمار الذي أحدثته الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، قائلا إنه "عاين شخصياً حجم الدمار الذي بدد معالم القرى المستهدفة، ناهيك عن الضحايا الذين سقطوا، ولا سيما الأطفال والنساء والعاملين في الإغاثة والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والإعلاميين الذين كانوا أهدافاً مباشرة للقوات الإسرائيلية".
وأكد رئيس الجمهورية أن "الجيش الذي عزز انتشاره في القرى غير المحتلة خصوصاً وفي المناطق الجنوبية الأخرى، يقوم بواجباته كاملة في حفظ الأمن ومنع المظاهر المسلحة ومساعدة الأهالي للعودة إلى قراهم، ولا صحة إطلاقاً للإدعاءات الإسرائيلية بأن الجيش مقصر في أداء مهامه"، لافتاً إلى أن "العسكريين يقومون بمهامهم في كل لبنان مثل ضبط الحدود الشرقية والشمالية ومكافحة الإرهاب والحفاظ على السلم الأهلي، على رغم الإمكانات المحدودة التي في حوزتهم، الامر الذي جعل لبنان يطالب الدول الشقيقة والصديقة ولا سيما الدول الأوروبية بدعم المؤسسة العسكرية عدة وعتاداً لتتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منها، وهذا الأمر سيكون موضع بحث في الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس المقبل في باريس، تحضيراً للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي".
وشدد الرئيس عون على أن عملية إعادة الاعمار في الجنوب أساسية لضمان عودة الأهالي الى قراهم، داعياً الاتحاد الأوروبي الى المساهمة في هذه العملية التي لا يمكن للبنان وحده ان يقوم بها، وان كانت الحكومة اللبنانية تتخذ الإجراءات المناسبة لجعل عودة الأهالي ميسّرة.
وعرض رئيس الجمهورية للوزير الفنلندي الأسباب التي دفعته إلى اعتماد خيار المفاوضات المباشرة لوقف الأعمال الإسرائيلية العدائية ضد لبنان، وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تلتزم بمندرجات صيغة الإطار التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات واشنطن. وأكد أن أهداف المفاوضات تندرج ضمنها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ونشر الجيش وعودة الأسرى والبدء بالإعمار، وصولا إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل.
وأكد الرئيس عون ترحيب لبنان بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة "اليونيفيل"، مرحباً بـ"المبادرة الفرنسية - الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تساعد الجيش اللبناني بعد انتشاره حتى الحدود الدولية، على أن يصار إلى إيجاد الصيغة القانونية الملائمة لهذه المشاركة".
أخبار لبنان
جوزاف عون
الجيش
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