أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السفارة الاميركية: السفير عيسى زار الجنوب لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية

أخبار لبنان
2026-09-15 | 13:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السفارة الاميركية: السفير عيسى زار الجنوب لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السفارة الاميركية: السفير عيسى زار الجنوب لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية

 اعلنت السفارة الاميركية في بيان، ان "السفير ميشال عيسى زار جنوب لبنان اليوم لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرةً على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية".

واكد البيان، ان "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في تعزيز سلطة الدولة، وحماية المدنيين، وتوفير الخدمات، وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين.وسنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم مزيد من الأمن والاستقرار في جنوب لبنان".

وقال السفير عيسى: "أتاحت لي زيارتي إلى جنوب لبنان الاطلاع مباشرةً على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية هناك. أتعاطف بشدة مع السكان الذين عانوا من النزوح وحالة عدم اليقين، وأتفهم رغبتهم الملحّة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة".

أخبار لبنان

الاميركية:

السفير

الجنوب

لتقييم

الأوضاع

الأرض

والاطلاع

التقدم

المحرز

والتحديات

القائمة

المناطق

التجريبية

LBCI التالي
السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى في جنوب لبنان.. هذا ما فعله هناك
مقدّمة النشرة المسائيّة 15-09-2026
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-07-20

مسؤول أميركي: إنشاء المناطق التجريبية الأولية في جنوب لبنان يمثل تقدما حقيقيا على الأرض وهو فرصة للدولة اللبنانية كي تسيطر فعلا على مناطق هيمن عليها حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-15

السفارة الأميركية في بيروت: تنفيذ الاتفاق على المناطق التجريبية يبدأ خلال الأيام المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-26

السفير الأميركي من دار الفتوى: المناطق التجريبية تتقدم وكل ما يُحضّر على ورق يأخذ وقتًا للتنفيذ على الأرض

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-09

سلام والسفير الأميركي يبحثان بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:19

هذا ما أعلنته الرئاسة الفرنسية بشأن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن

LBCI
أخبار لبنان
14:01

لحود شاركت في معرض "سوق السفر العربي" في دبي: لبنان يسعى للاستقرار والسلام وتعزيز دور السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إجوا يحاسبوا الحكومة… حاسبوا بعض عالوقت

LBCI
أمن وقضاء
13:53

الحجار يوضح مضمون اتفاقية تم توقيعها مع باكستان في شأن تبادل السجناء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-30

غارة إسرائيلية استهدفت حي آل حمزة في مدينة النبطية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-17

ترامب: ستارمر ارتكب "خطأ بالغا" بعدم دعم الولايات المتحدة في حرب إيران

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-10

في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-05

الرئيس عون من بكركي: علاقتي مع الرئيس بري ممتازة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إجوا يحاسبوا الحكومة… حاسبوا بعض عالوقت

LBCI
أمن وقضاء
13:53

الحجار يوضح مضمون اتفاقية تم توقيعها مع باكستان في شأن تبادل السجناء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بين دبي وأدما... ترويجٌ وتعاطٍ وسيارات مسروقة والـLBCI تكشف الأسماء والتفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الأباتي بولس نعمان... راهبٌ في قلب السياسة والحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

طرابلس تجمع البحر والبر والجو في رؤية واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد سبع سنوات من الأزمة... لبنان مجددا أمام اختبار صندوق النقد الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الغلاء يتصاعد والإدارات العامة تحتجّ

LBCI
أخبار دولية
13:19

إسرائيل تؤجل مفاوضات روما وتعيد تنظيم قواتها في الجنوب استعدادًا للبقاء طويلًا

LBCI
أخبار دولية
13:18

ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأميركية يضغط على مسار الحرب مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:20

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:31

النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس

LBCI
أخبار لبنان
16:23

عراقجي يؤكد دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية في مواجهة اعتداءات النظام الصهيوني

LBCI
أمن وقضاء
11:08

تعميم صورة مشتبه به بتهمة سرقة درّاجة ناريّة...

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 15-9-2026

LBCI
خبر عاجل
05:37

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سلّم مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت مع كامل المستندات الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
خبر عاجل
11:34

مصدر قضائي لفرانس برس: النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
10:02

بري تلقى اتصالا من عراقجي: نحذر من تداعيات عدم التحرك اقليميا ودوليا لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More