لحود شاركت في معرض "سوق السفر العربي" في دبي: لبنان يسعى للاستقرار والسلام وتعزيز دور السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي

شاركت وزيرة السياحة لورا لحود في معرض "سوق السفر العربي" (Arabian Travel Market) المنعقد في "مركز دبي التجاري العالمي"، وذلك في إطار "تعزيز موقع لبنان وجهةً سياحية عالمية".



وعقدت لحود سلسلة لقاءات تركّزت على سبل التعاون والتبادل السياحي، كما شاركت في جلسة حوارية بعنوان "التواصل بعد انتهاء النزاع"، ناقشت خلالها "سبل بناء قطاع سياحي مرن عبر التنسيق الإقليمي والدولي، وتعزيز الثقة لدى المسافرين، وتبادل الخبرات في مجالات التسويق الرقمي وإدارة الأزمات".



وأكدت أن "لبنان يسعى إلى الاستقرار والسلام وإلى تعزيز دور السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي"، مشدّدة على أن لبنان "يمتلك مقومات استثنائية تجعله وجهةً جاذبة على مدار العام، بفضل تنوّع منتجاته السياحية الطبيعية والتاريخية والثقافية".



وأعربت وزيرة السياحة عن ارتياحها لحجم التفاعل الإيجابي بما يعزّز مكانة لبنان ويُنشّط حركة الاستثمار في القطاع.