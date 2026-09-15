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هذا ما أعلنته الرئاسة الفرنسية بشأن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن

أخبار لبنان
2026-09-15 | 14:19
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هذا ما أعلنته الرئاسة الفرنسية بشأن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن
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هذا ما أعلنته الرئاسة الفرنسية بشأن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن

تستضيف باريس الخميس اجتماعا لمسؤولين عسكريين في دول شريكة عدة، يرمي إلى التحضير لدعم دولي لنشر الجيش اللبناني على كامل أراضي لبنان، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
     
وسيفتتح الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب نظيره اللبناني جوزاف عون وملك الأردن عبد الله الثاني، وذلك بعد لقاءات صباحية بينهم.
     
هذا الاجتماع الذي وصف بأنه "عملاني"، سيشارك فيه خصوصا رؤساء أركان أو كبار المسؤولين العسكريين من فرنسا والمملكة المتحدة والأردن ولبنان والولايات المتحدة.
     
وستكون المملكة العربية السعودية ممثَّلة أيضا.
     
وقالت الرئاسة الفرنسية إن الهدف يكمن في بحث "خطة انتشار" القوات المسلّحة اللبنانية بموجب عملية "واضحة وذات مصداقية وواقعية".
     
وتتطلّع الرئاسة الفرنسية إلى "اتّضاح سياق العملية ومعاييرها وآلياتها بنهاية يوم العمل هذا"، وذلك تمهيدا لتقديم المجتمع الدولي دعما "قويا وعملانيا"، سواء من خلال المساعدات المالية أو توفير المعدات أو التدريب.
     
وقال قصر الإليزيه: "ما نريده هو تعزيز سيادة لبنان"، مضيفا: "من غير الوارد إطلاقا أن نحلّ محلّ القوات المسلّحة اللبنانية وسائر الأجهزة اللبنانية المعنية بمهمة نزع سلاح حزب الله".
     
وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود أوسع نطاقا لدعم المؤسسات اللبنانية.
     
ويعمل الاتحاد الأوروبي خصوصا على إنشاء بعثة لتدريب القوات المسلّحة اللبنانية، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، واستكمالا للترتيبات التي نظّمت اعتبارا من العام 2006 انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).
     
في موازاة ذلك، تدرس فرنسا وإيطاليا التي تعد أكبر مساهم في يونيفيل من حيث العديد، سبل الإبقاء على وجود دولي في جنوب لبنان لتفادي أي "فراغ أمني" في هذه المنطقة الحساسة لدى انتهاء ولاية القوة الأممية بنهاية العام الحالي، وفق الإليزيه.
     
 

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