عون إلى باريس للمشاركة في التحضير لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهر اليوم مطار رفيق الحريري الدولي متوجهاً إلى باريس تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، للبحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسيشارك الرئيس عون غداً الخميس مع الرئيس ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي، الذي سيعقد في قصر "الانفاليد".