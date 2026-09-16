قبلان قبلان: شكرا للوزير رسامني على تعاونه في أعمال تعبيد طرقات مشغرة وسحمر ويحمر ولبايا

‏كتب عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان عبر حسابه على منصة "إكس": "كما لدينا شجاعة الانتقاد عند الضرورة فإننا لا نتردد عن الشكر والتقدير حيث يجب: فبعد مطالبتنا معالي وزير الأشغال العامة بالاهتمام بقرى البقاع الغربي التى تعرضت للعدوان الاسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على لبنان، فإن ورش الوزارة بدأت اليوم أعمال تعبيد الطرقات في بلدات مشغرة وسحمر ويحمر ولبايا وغيرها، وعليه، نقول شكراً جزيلاً لمعالي الوزير فايز رسامني على تجاوبه وتعاونه، آملين المتابعة والاستمرار بهذا النشاط المقدر والمميز".

