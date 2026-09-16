حايك ممثلا بري في لقاءات إغترابية في غانا: الأولوية عندنا مصلحة الجالية اللبنانية

أجرى مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "أمل" الدكتور علي حايك ،ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري ، خلال زيارته الى غانا لاحياء ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، سلسلة لقاءات، أكد خلالها في "أهمية تماسك الجالية اللبنانية وتفعيل حضورها الاغترابي والسعي الى تعزيز العلاقة مع الدولة المضيفة وشعبها، واستعرض مختلف الجوانب التي تهم المغتربين واستمع منهم لرؤيتهم ومطالبهم التي تساهم في تعزيز فعالية الجالية.وزار حايك، السفارة اللبنانية في أكرا والتقى السفير فؤاد خزّاقة يرافقه مسؤول لجنة غانا هشام يونس وأعضاء اللجنة وكانت مناسبة لاستعراض احوال الجالية اللبنانية.كما زار كنيسة مارشربل والتقى خادم الرعية المونسنيور غابي الحداد ورئيس لجنة الارسالية المارونية في غانا طوني هيكل، مؤكداً "ضرورة الوحدة الوطنية وتعزيز العيش المشترك".واستكمل حايك، جولته بزيارة المدرسة اللبنانية Accra Community School وكان في إستقباله مدير المدرسة الأستاذ علي طالب وأفراد الهيئة الإدارية واطلع منهم على تطوير البرامج والمناهج التربوية وخطط المدرسة المستقبلية. كما التقى رئيس المركز الثقافي اللبناني الحاج كامل مروة وأعضاء المركز اضافة الى سلسلة لقاءات اغترابية مع الفعاليات وأبناء الجالية.