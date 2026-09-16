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وزارة التربية عقدت الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لإدارة الصندوق الائتماني للتربية... وسلام: الحكومة ملتزمة المضي قدماً في الإصلاحات والاستثمارات الوطنية
أخبار لبنان
2026-09-16 | 06:35
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وزارة التربية عقدت الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لإدارة الصندوق الائتماني للتربية... وسلام: الحكومة ملتزمة المضي قدماً في الإصلاحات والاستثمارات الوطنية
عقدت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، الاجتماع الثالث للمجلس الاستراتيجي الأعلى لإدارة الصندوق الائتماني للتربية (TREF)، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ومشاركة الحكومة اللبنانية والشركاء المساهمين واليونيسف، بهدف الدفع قدماً بجهود استعادة التعلّم ودعم التوجهات الاستراتيجية للعام الدراسي 2026/2027 وما بعده.
وبحسب بيان، يأتي هذا الاجتماع في مرحلة دقيقة يمر بها قطاع التعليم في لبنان. فبعد عام آخر من النزاع والاضطرابات، ينصبّ التركيز على استعادة بيئات تعليمية آمنة، وتعويض الفاقد التعليمي، وضمان استمرار ارتباط الأطفال الأكثر ضعفاً بالتعليم، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تحسين التعلّم وتعزيز الشمول والمساءلة وأداء النظام التعليمي. و أُنشئ الصندوق الائتماني للتربية (TREF) بقيادة وزارة التربية والتعليم العالي، ويجمع حوله أولويات لبنان الوطنية في قطاع التعليم كلاً من الاتحاد الأوروبي، وألمانيا عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، وفرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وفنلندا، والنرويج، ومؤسسة عبد الله الغرير، ومؤسسة أكيليوس، واليونيسف. وقد أتاحت هذه الشراكة المستدامة للصندوق حماية استمرارية التعلّم في خلال الأزمات المتتالية، بالتوازي مع دعم الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نظام التعليم الرسمي.
سلام
وللمناسبة، قال سلام:"يشكّل التعليم ركيزة أساسية لتعافي لبنان وللمستقبل الذي نريد أن نبنيه لأطفالنا. فبعد أزمات متتالية عطّلت التعلّم وفرضت ضغوطاً هائلة تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان أن يستعيد الأطفال ما فاتهم من تعلّم.لكن وحتى في ظل هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، لم يتوقّف التعليم، وقد عملت وزارة التربية إلى جانب المعلّمين وإدارات المدارس والشركاء، بلا كلل للحفاظ على ارتباط الأطفال بمدارسهم وصون حقّهم في التعلّم وبإسم الحكومة اللبنانية:اجدد دعمنا لوزارة التربية والتعليم العالي، والتزامنا المضي قدماً في تنفيذ رؤية 2040 والحكومة ملتزمة المضي قدماً في الإصلاحات والاستثمارات الوطنية التي يتطلبها ذلك، بدعم من شركائنا الدوليين".
كرامي
بدورها قالت كرامي: "أولويتنا هي ضمان عودة كل طفل، ليس إلى المدرسة فحسب، بل إلى تعلّم فعلي وهادف. وفيما نعمل على استعادة التعلّم بعد عام آخر من الاضطرابات، نواصل أيضاً الإصلاحات الضرورية لتعزيز نظام التعليم الرسمي على المدى الطويل. ومن خلال رؤيتنا الاستراتيجية للتجدد التربوي 2025–2040، نستثمر في تحسين التعليم والتعلّم، وتعزيز شمولية المدارس، وتطوير الحوكمة، وتوفير مسارات أكثر وضوحاً للأطفال غير الملتحقين بالتعليم. يجب أن يسير التعافي والإصلاح جنباً إلى جنب، لضمان أن يترجم كل استثمار نقوم به اليوم إلى نتائج تعليمية أفضل وأكثر إنصافاً للمتعلمين".
تابعت:"أدت الأعمال العدائية المتجددة في العام 2026 إلى نزوح أكثر من مليون شخص، من بينهم 390 ألف طفل، فيما أُغلقت المدارس أو تضررت أو استُخدمت كمراكز إيواء. وأظهر تقييم أولي على المستوى الوطني تضرر أو تدمير 340 مدرسة، ما يعرّض آلاف الأطفال لخطر بدء العام الدراسي الجديد من دون صفوف دراسية. وتأتي استعادة التعلّم اليوم في صدارة الجهود المبذولة استعداداً للعام الدراسي الجديد. وسيكون ترميم المدارس المتضررة، وتعزيز المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، ودعم المعلّمين، ومساعدة الأطفال على تعويض ما فاتهم من تعلّم، أمراً أساسياً لضمان ألّا تقتصر العودة إلى المدرسة على الحضور إلى الصفوف، بل أن تعني أيضاً العودة إلى تعلّم فعلي وهادف".
سعادتي
اما نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان والقائم بالأعمال بالوكالة سامي سعادتي فأعلن ان "الاتحاد الأوروبي يواصل التزامه دعم نظام التعليم الرسمي في لبنان ورؤية الوزارة لاستعادة التعليم". وقال:"لقد دفع قطاع التعليم ثمناً باهظاً في خلال النزاع الأخير، مع تعطّل التعلّم وتضرّر عدد كبير من المدارس. ومن خلال الصندوق الائتماني للتربية (TREF)، أسهم دعمنا في استعادة بيئات تعليمية آمنة وضمان حصول كل طفل على تعليم نوعي. وفي المرحلة المقبلة، تتمثل أولويتنا في مواصلة تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة، بالتوازي مع تشجيع زيادة الاستثمار من موارد لبنان الوطنية، بما يضمن ترسيخ التقدم المحرز في الإصلاحات داخل الوزارة واستدامته لما بعد التمويل المقدم من الجهات المانحة".
كورسي
وتحدث ممثل اليونيسف في لبنان ماركو لويجي كورسي قائلا: "كل تعطّل في التعلّم يهدد بتوسيع فجوات التعلّم ودفع الأطفال الأكثر ضعفاً إلى مزيد من التأخر. وبفضل الدعم المستدام من الشركاء المساهمين في الصندوق الائتماني للتربية (TREF)، ستواصل اليونيسف العمل إلى جانب وزارة التربية والتعليم العالي لتسريع استعادة التعلّم، وتأهيل المدارس الآمنة، ومواصلة الإصلاحات التي تترجم الاستثمارات إلى نتائج أفضل للأطفال. إن الاستثمار في استعادة التعليم وإصلاحه هو في نهاية المطاف استثمار في أطفال لبنان ورأس ماله البشري ومستقبله."
وجدّد المجلس الاستراتيجي الأعلى لإدارة الصندوق الائتماني للتربية (TREF) التزامه بضمان استمرارية التعلّم بالتوازي مع تعزيز نظام التعليم في لبنان على المدى الطويل. وانطلاقاً من التقدم المحرز، سيواصل الصندوق دعم وزارة التربية والتعليم العالي لتحويل جهود استعادة التعلّم إلى نتائج تعليمية أفضل، وتوسيع الفرص أمام الأطفال الأكثر عرضة لخطر التخلّف عن التعليم، بمن فيهم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وتعزيز الأنظمة والحوكمة واستخدام التمويل اللازم لتوفير تعليم نوعي وشامل. ومنذ إنشائه عام 2022، وفّر الصندوق الائتماني للتربية (TREF) منصة لشراكة متعددة السنوات بين وزارة التربية والتعليم العالي والشركاء المساهمين واليونيسف، تجمع بين التمويل الدولي والدعم التقني على المستويات الوطنية والمناطقية، وفي المدارس والصفوف والمجتمعات المحلية. جومن خلال هذه الشراكة، يدعم الصندوق جهود لبنان لبناء نظام تعليمي أكثر إنصافاً وفعالية وقدرة على الصمود، وقادراً على توفير التعليم لكل طفل.
أخبار لبنان
التربية
الاجتماع
الثالث
للمجلس
الأعلى
لإدارة
الصندوق
الائتماني
للتربية...
وسلام:
الحكومة
ملتزمة
المضي
قدماً
الإصلاحات
والاستثمارات
الوطنية
التالي
المالية إستكملت تحويل الدفعة الاخيرة من التقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش
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