المالية إستكملت تحويل الدفعة الاخيرة من التقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش

اعلنت وزارة المالية انها "إستكملت تحويل الدفعة الاخيرة من التقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني الى مصرف لبنان ليصار الى تحويلها الى حسابات المعنيين كل الى المصرف الخاص وفق الآليات والاصول المعمول بها.