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تجمع الشركات اللبنانية يحذّر: الاقتصاد أمام انكماش مقلق والضرائب الجديدة ترهق القطاع الخاص والمستهلك معاً
أخبار لبنان
2026-09-16 | 06:58
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تجمع الشركات اللبنانية يحذّر: الاقتصاد أمام انكماش مقلق والضرائب الجديدة ترهق القطاع الخاص والمستهلك معاً
عقد مجلس إدارة تجمع الشركات اللبنانية اجتماعاً برئاسة رئيسه باسم البواب، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات الاقتصادية والمالية، ولا سيما مشروع الموازنة العامة للعام 2027، إضافة إلى بعض الرسوم التي تفرضها الحكومة والضغوط الإقتصادية والإجتماعية.
وحضر الإجتماع بالإضافة الى البواب كل من: نائب الرئيس هادي سوبرة، أمينة السر كارينا حصري، أمين المال بتريك شرباتي، والأعضاء الفونس ديب، مازن سنو، زياد شهاب الدين، هشام ايلوش، ورولا خوري.
وبعد التداول في المواضيع المطروحة، أصدر التجمع بياناً توقف فيه عند تقرير البنك الدولي الذي توقع انكماش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 6% في العام 2026، معتبراً أن هذا المؤشر مقلق جداً، ويعكس مدى تراجع أعمال القطاع الخاص خلال هذا العام، وما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على أعمال الشركات وقدرتها على الصمود، بعد سنوات طويلة من المعاناة.
وأعرب التجمع عن رفضه المطلق للتوجهات الضريبية التي تعتمدها الحكومة، لا سيما ما يتعلق بـ"الرسم البيئي" الذي فُرض، منذ نحو شهر، على مجموعة واسعة من السلع، قبل أن يتم حصره بعدد أقل بكثير من السلع، إثر متابعة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي. كما أبدى رفضه للرسم الجديد على الاستيراد، وللتوجه نحو فرض تصديقات من القنصليات اللبنانية في الخارج على البضائع المستوردة.
وشدد التجمع على أن هذا التوجه مقلق جداً، إذ يعطي انطباعاً بأن السلطة مستمرة في النهج المتبع منذ سنوات طويلة، والقائم على فرض المزيد من الضرائب والرسوم لتأمين الإيرادات للخزينة، من دون بذل جهود جدية لتأمين بدائل، وهي متاحة، مثل توسيع القاعدة الضريبية لتشمل الشركات والمؤسسات غير الشرعية، فضلاً عن مكافحة التهرب الضريبي، واتخاذ إجراءات أخرى كفيلة بزيادة الإيرادات من دون تحميل القطاعات الاقتصادية والمستهلكين أعباء إضافية.
وطالب التجمع بوقف الرسم الجديد فوراً، نظراً إلى تداعياته السلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى المستهلك الذي يعاني أصلاً من تداعيات التضخم وارتفاع كلفة المعيشة.
وفي الوقت نفسه، ثمّن التجمع التزام الحكومة بمبدأ تحقيق موازنة عامة من دون عجز، معتبراً أن ذلك أمر إيجابي يجب المحافظة عليه، كونه يشكل ركيزة أساسية للاستدامة المالية.
وفي سياق متصل، طالب التجمع بضرورة الإسراع في معالجة ملف تسويات تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، بعدما استغرق هذا الملف وقتاً طويلاً، رغم أنه يشكل أولوية مطلقة بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الخاصة. وحذّر من أن أي تأخير إضافي في حسمه من شأنه أن يزيد من تداعياته السلبية، ويرتب أكلافاً وأعباءً إضافية على المؤسسات، منبهاً إلى أن أي معالجة غير عادلة ومتوازنة لهذا الملف قد تشكل خطراً وجودياً على آلاف الشركات والمؤسسات الخاصة.
وشدد على ضرورة إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، وصولاً إلى اتفاق نهائي، بما يساهم في معالجة ملف "الفجوة المالية" ووضع القطاع المصرفي على مسار التعافي، باعتباره يشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني.
وفي سياق آخر، نوّه التجمع بنتائج الورشة التدريبية المتخصصة التي نظمها حول أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي في الشركات، مع التركيز على تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents)، والتي عُقدت اليوم في مقر الغرفة، بمشاركة نحو 50 قيادياً يمثلون كبرى الشركات اللبنانية.
وأكد التجمع أنه سيواصل تنظيم هذه الورش التدريبية، بهدف تمكين الشركات اللبنانية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، ورفع إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.
أخبار لبنان
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اللبنانية
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التالي
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