الأمن العام نفذ المرحلة الـ18 من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين

نظمت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم المرحلة الثامنة عشر من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، بالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من نقطة التجمع في شتورا بارك اوتيل - البقاع عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع.