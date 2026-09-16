أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأشغال تعرض للسفير الأميركي تقدّم تنفيذ خطة الطوارئ في الجنوب
أخبار لبنان
2026-09-16 | 07:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الأشغال تعرض للسفير الأميركي تقدّم تنفيذ خطة الطوارئ في الجنوب
اطّلع السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، خلال جولته أمس في الجنوب، على عدد من الأعمال التي تنفذها وزارة الأشغال العامة والنقل في منطقتي زوطر الغربية وقعقعية الجسر، ضمن خطة العمل الطارئة المعتمدة للمناطق المتضررة، والهادفة إلى إعادة فتح الطرقات وتأمين حركة العبور ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية.
وبتكليف من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، شارك في الجولة المدير الإقليمي للأشغال في الجنوب المهندس هيثم بزي، ورئيس دائرة التنفيذ الدكتور علي نجم، إلى جانب المهندس عماد عواضة من دار الهندسة – نزيه طالب.
وخلال الجولة، قدّم بزي عرضًا للأعمال التي تنفذها الوزارة تطبيقًا للخطة الموافق عليها من مجلس الوزراء، ولا سيما في المناطق التجريبية، موضحًا أن التدخلات شملت فتح الطرقات وإزالة الردميات والأنقاض، وإعادة تأهيل المحاور المتضررة، وتنفيذ الأعمال الإنشائية اللازمة لإعادة تأمين حركة السير والوصول إلى البلدات المتضررة.
وفي قعقعية الجسر، عاين السفير عيسى الممر الموقت الذي نفذته الوزارة لإعادة تأمين حركة العبور بعد تضرر الجسر، واطّلع على مراحل العمل المنجزة في الموقع، إلى جانب أعمال الجدران الاستنادية على الطريق العام والتدخلات المرتبطة بتدعيم الطريق ورفع مستوى السلامة عليه.
وشرح وفد الوزارة أن إنشاء الممر الموقت جاء في إطار معالجة انقطاع هذا المحور الحيوي، الذي يربط بين قضائي النبطية وبنت جبيل، وإعادة تأمين حركة التنقل بين المناطق والبلدات التي تعتمد عليه، إلى حين الانتقال إلى الحلول الدائمة وإعادة تأهيل البنية التحتية بصورة كاملة.
وانتقل الوفد بعد ذلك إلى زوطر الغربية، حيث عُقد لقاء مع البلدية خُصص لعرض حاجات البلدة ومتابعة الأولويات المرتبطة بالطرقات والبنى التحتية، في إطار البرنامج الذي تنفذه الوزارة للاستجابة للحاجات الأكثر إلحاحًا في المناطق المتضررة.
وأكد بزي أن الأعمال المنفذة تأتي بناءً على توجيهات الوزير رسامني بضرورة تسريع التدخلات الميدانية وفتح الطرقات ومعالجة النقاط المتضررة من دون تأخير، بما يضمن استمرارية حركة المواطنين ويعيد تدريجيًا الربط بين القرى والبلدات.
وتواصل وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ خطة الطوارئ في الجنوب وفق الأولويات الميدانية، على أن تستكمل تباعًا الأعمال اللازمة لإعادة تأهيل الطرقات، ومعالجة النقاط الخطرة، وتثبيت البنى المتضررة، تمهيدًا للانتقال من التدخلات الطارئة إلى إعادة التأهيل الدائم واستعادة شبكة الطرق قدرتها التشغيلية بصورة كاملة.
أخبار لبنان
للسفير
الأميركي
تقدّم
تنفيذ
الطوارئ
الجنوب
التالي
رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يتقدم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق" في قضية انفجار المرفأ
مواقف وسجالات خلال جلسة مساءلة الحكومة… إليكم التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-16
الجيش الإسرائيلي أقدم على تنفيذ عمليات تفجير واسعة في مشاع المنصوري ومجدل زون في جنوب صور
آخر الأخبار
2026-08-16
الجيش الإسرائيلي أقدم على تنفيذ عمليات تفجير واسعة في مشاع المنصوري ومجدل زون في جنوب صور
0
أمن وقضاء
2026-07-28
"الأشغال" تواصل تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق في الجنوب لتعزيز السلامة المرورية وتحسين شبكة النقل
أمن وقضاء
2026-07-28
"الأشغال" تواصل تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق في الجنوب لتعزيز السلامة المرورية وتحسين شبكة النقل
0
أخبار لبنان
08:04
الاشغال تبدأ تنفيذ أعمال للسلامة العامة على الأوتوستراد الساحلي في طبرجا باتجاه بيروت
أخبار لبنان
08:04
الاشغال تبدأ تنفيذ أعمال للسلامة العامة على الأوتوستراد الساحلي في طبرجا باتجاه بيروت
0
أخبار لبنان
2026-07-31
وزارة الأشغال تواصل تنفيذ مشاريع تطوير مرافق الصيد البحري في عين المريسة والبربارة
أخبار لبنان
2026-07-31
وزارة الأشغال تواصل تنفيذ مشاريع تطوير مرافق الصيد البحري في عين المريسة والبربارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:17
عون من باريس: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية وطنية وحصر السلاح بيد الشرعية
أخبار لبنان
10:17
عون من باريس: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية وطنية وحصر السلاح بيد الشرعية
0
أمن وقضاء
10:10
قوى الأمن للـLBCI: أشغال على أوتوستراد طبرجا غداً لسدّ ثغرة حفاظاً على السلامة المرورية
أمن وقضاء
10:10
قوى الأمن للـLBCI: أشغال على أوتوستراد طبرجا غداً لسدّ ثغرة حفاظاً على السلامة المرورية
0
أخبار لبنان
09:46
"الطاقة" توضح ليعقوبيان الإلتباس بشأن معملي الزوق والجية والنفط الروسي
أخبار لبنان
09:46
"الطاقة" توضح ليعقوبيان الإلتباس بشأن معملي الزوق والجية والنفط الروسي
0
أخبار لبنان
09:43
أمن الدولة توقف مشتبها فيه بعمليات احتيال وانتحال صفة أمنية في الشمال
أخبار لبنان
09:43
أمن الدولة توقف مشتبها فيه بعمليات احتيال وانتحال صفة أمنية في الشمال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-08
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ مساء اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية
آخر الأخبار
2026-09-08
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ مساء اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية
0
أخبار دولية
2026-09-14
كوريا الشمالية تعلن عن إجراء مناورة عسكرية "هجومية"
أخبار دولية
2026-09-14
كوريا الشمالية تعلن عن إجراء مناورة عسكرية "هجومية"
0
آخر الأخبار
2026-08-31
رئيس الجمهورية جوزاف عون يضع إكليلًا من الزهر على نصب الجندي المجهول في اليونان
آخر الأخبار
2026-08-31
رئيس الجمهورية جوزاف عون يضع إكليلًا من الزهر على نصب الجندي المجهول في اليونان
0
آخر الأخبار
2026-07-08
ترامب: نحظى بمعاملة غير منصفة في حلف الأطلسي ونسهم بأموال بشكل غير متناسب
آخر الأخبار
2026-07-08
ترامب: نحظى بمعاملة غير منصفة في حلف الأطلسي ونسهم بأموال بشكل غير متناسب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:30
مواقف وسجالات خلال جلسة مساءلة الحكومة… إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:30
مواقف وسجالات خلال جلسة مساءلة الحكومة… إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
07:20
سي بي إس نيوز: صور حصرية تكشف حجم الأضرار في مواقع أميركية بالشرق الأوسط جراء الهجمات الإيرانية
أخبار دولية
07:20
سي بي إس نيوز: صور حصرية تكشف حجم الأضرار في مواقع أميركية بالشرق الأوسط جراء الهجمات الإيرانية
0
أخبار دولية
07:16
فانس: لا يمكن أن تكون السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط خاضعة لإسرائيل... وترامب مستعد للافتراق عن نتنياهو
أخبار دولية
07:16
فانس: لا يمكن أن تكون السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط خاضعة لإسرائيل... وترامب مستعد للافتراق عن نتنياهو
0
أخبار لبنان
06:51
الأمن العام نفذ المرحلة الـ18 من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
أخبار لبنان
06:51
الأمن العام نفذ المرحلة الـ18 من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
0
أخبار دولية
00:52
عضو المكتب السياسي للحوثيين يقول إن مزاعم السعودية بشأن استهدف مكة "كذبة"
أخبار دولية
00:52
عضو المكتب السياسي للحوثيين يقول إن مزاعم السعودية بشأن استهدف مكة "كذبة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إجوا يحاسبوا الحكومة… حاسبوا بعض عالوقت
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إجوا يحاسبوا الحكومة… حاسبوا بعض عالوقت
0
أمن وقضاء
13:53
الحجار يوضح مضمون اتفاقية تم توقيعها مع باكستان في شأن تبادل السجناء
أمن وقضاء
13:53
الحجار يوضح مضمون اتفاقية تم توقيعها مع باكستان في شأن تبادل السجناء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بين دبي وأدما... ترويجٌ وتعاطٍ وسيارات مسروقة والـLBCI تكشف الأسماء والتفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بين دبي وأدما... ترويجٌ وتعاطٍ وسيارات مسروقة والـLBCI تكشف الأسماء والتفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الأباتي بولس نعمان... راهبٌ في قلب السياسة والحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الأباتي بولس نعمان... راهبٌ في قلب السياسة والحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:31
النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
أخبار لبنان
11:31
النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
2
أخبار لبنان
07:54
رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يتقدم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق" في قضية انفجار المرفأ
أخبار لبنان
07:54
رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يتقدم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق" في قضية انفجار المرفأ
3
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بين دبي وأدما... ترويجٌ وتعاطٍ وسيارات مسروقة والـLBCI تكشف الأسماء والتفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بين دبي وأدما... ترويجٌ وتعاطٍ وسيارات مسروقة والـLBCI تكشف الأسماء والتفاصيل
4
موضة وجمال
07:07
بعد أيام على ولادة طفلها... يومي تشارك متابعيها صورًا مؤثرة مع ابنها GEE وتفاصيل استقبال المولود (صور)
موضة وجمال
07:07
بعد أيام على ولادة طفلها... يومي تشارك متابعيها صورًا مؤثرة مع ابنها GEE وتفاصيل استقبال المولود (صور)
5
أخبار لبنان
14:19
هذا ما أعلنته الرئاسة الفرنسية بشأن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن
أخبار لبنان
14:19
هذا ما أعلنته الرئاسة الفرنسية بشأن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن
6
خبر عاجل
11:34
مصدر قضائي لفرانس برس: النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت
خبر عاجل
11:34
مصدر قضائي لفرانس برس: النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت
7
اسرار
23:37
أسرار الصحف 16-9-2026
اسرار
23:37
أسرار الصحف 16-9-2026
8
أمن وقضاء
12:30
مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة إلى مواصلة أداء رسالتهم بأمانة واستقلال وتجرد
أمن وقضاء
12:30
مجلس القضاء الأعلى دعا القضاة إلى مواصلة أداء رسالتهم بأمانة واستقلال وتجرد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More