رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يتقدم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق" في قضية انفجار المرفأ

تقدّم رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، بواسطة وكيله المحامي وديع بطرس عقل، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق، على خلفية ما وصفه بـ"تسريبات قضائية" مرتبطة بقضية انفجار مرفأ بيروت.



وطلبت الشكوى ملاحقة المسؤولين عن أفعال تتصل، بحسب مضمونها، بجرائم القدح والذم والتشهير والافتراء والتحقير وإفشاء سرية التحقيق واختلاق الأضاليل.



واعتبرت الشكوى أن نشر ما سمّته "شائعات" في قضية انفجار المرفأ، تحت ستار "تسريبات قضائية" مستقاة من مطالعة النيابة العامة التمييزية، يثير، بحسب ما ورد فيها، شبهة إفشاء سرية التحقيق في حال صحة التسريب، أو شبهة اختلاق أخبار كاذبة وترويجها في حال عدم صحته.



وأكد عون، في الشكوى، أن الهدف ليس استباق القضاء، بل رفض تحويل التسريبات إلى أحكام مسبقة في الرأي العام، مشدداً على ضرورة حماية سرية التحقيق وكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ.



كما اعتبرت الشكوى أن ما يجري يمسّ، وفق تعبيرها، بحسن سير العدالة ويحرف الوقائع ويجهّل الفاعلين الحقيقيين، متهمةً من يقف وراء هذه التسريبات بمحاولة تحويل قضية انفجار المرفأ إلى مادة لتصفية الحسابات السياسية.