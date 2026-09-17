"إنماء طرابلس والميناء" تعبّر عن تضامنها مع السعودية: المساس بمكة المكرمة عمل مرفوض ومدان

استنكر رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب في بيان، "أشد الاستنكار"، المحاولة الآثمة لاستهداف مكة المكرّمة، والتي تشكّل انتهاكًا خطيرًا لحرمة الأماكن المقدسة وتهديدًا لأمن المدنيين وسلامتهم".



وقال: "إنّ المساس بمكة المكرمة وبالمقدسات الإسلامية هو عمل مرفوض ومدان، ويتناقض مع كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية. ونحن نعبّر عن تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، وعن ثقتنا بقدرتها على حماية أراضيها ومقدساتها وأمن مواطنيها والمقيمين فيها".



وأضاف: "نسأل الله أن يحفظ مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلادنا من كل شر".