بايراقداريان افتتحت أولى الندوات الأكاديمية المنظمة ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي: لضرورة حماية الصحة النفسية للرياضيين

افتتحت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، في رحاب الجامعة اللبنانية، أولى الندوات الأكاديمية المنظمة ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي في لبنان، بعنوان "الصحة النفسية للرياضيين في زمن الحرب"، في حضور رئيسها البروفسور بسام بدران.



بايراقداريان



بداية، أكدت بايراقداريان أن "الأسبوع الرياضي لا يهدف إلى إضافة مناسبة جديدة إلى روزنامة النشاطات، بل إلى إطلاق مقاربة وطنية متكاملة تنظر إلى الرياضة بوصفها عنصراً أساسياً في الصحة العامة والتربية والاندماج الاجتماعي وبناء الإنسان"، مشددة على "ضرورة حماية الصحة النفسية للرياضيين، وخصوصًا في ظل الأزمات والحروب وما تفرضه من ضغوط نفسية واجتماعية، إلى جانب تحديات المنافسة والإصابات وتعطّل التدريبات والقلق على المستقبل".



وأوضحت أن "الوزارة تسعى إلى ربط الممارسة الرياضية بالبحث العلمي، وتحويل نتائج الندوات إلى توصيات وسياسات عملية، من خلال بناء شراكة مؤسسية مستدامة مع الجامعات والهيئات العلمية والخبراء".



بدران



من جهته، نوّه بدران بـ"الجهود التي تبذلها الوزيرة بايراقداريان في سبيل تطوير القطاع الرياضي وتعزيز دوره الصحي والتربوي والاجتماعي"، شاكراً لها "مبادرتها إلى تنظيم الأسبوع الرياضي واختيار الجامعة اللبنانية لاحتضان أولى ندواته الأكاديمية". وعبّر عن "دعمه الدائم لأنشطة الوزارة ومساندته لها".



وتخلّلت الندوة مداخلتان لكلٍّ من الدكتورة غادة جوني والمعالجة النفسية الرياضية الدكتورة نتالي جبيلي، تناولتا خلالهما أبرز التحديات النفسية التي يواجهها الرياضيون في زمن الحرب، وسبل توفير الدعم النفسي وتعزيز قدرتهم على التكيّف والصمود، فضلاً عن أهمية دمج الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الرياضية المتكاملة.



في الختام، شكرت الوزيرة بايراقداريان الجامعة اللبنانية ورئيسها، مؤكدة أن "الهدف هو أن يترك الأسبوع الرياضي أثراً مستداماً، ويسهم في بناء شباب أكثر توازناً، ورياضيين يحظون بالرعاية والحماية، ومجتمع أكثر قدرة على الصمود والتعافي".