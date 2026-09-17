رجي استقبل السفير المصري مودعًا ومشيدًا بدوره في تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت.







وخلال اللقاء، أشاد الوزير رجي بالجهود التي بذلها السفير موسى خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط لبنان بمصر، وبدوره في دعم التنسيق الثنائي على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.







وعبّر السفير موسى من جهته عن اعتزازه بالفترة التي أمضاها في بيروت، مؤكدًا أن مصر ستبقى، كما كانت دائمًا، سندًا للبنان وداعمة لثوابته ووحدته ودوره العربي.







وفي ختام اللقاء، تمنى الوزير رجي للسفير موسى التوفيق في مهامه المقبلة.