الأشقر للـLBCI: ارتفاع سعر المحروقات يُستخدم لتبرير زيادات الأقساط...وموازنات المدارس تُقدّم في الشهر الأول

أوضح رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر للـLBCI أن المشكلة الأساسية التي تواجه المدارس تتمثل في ارتفاع أسعار النفط والمحروقات، لافتاً إلى أن المدارس تعتمد على المولدات ويتم التحجج بهذه الكلفة لتبرير الزيادات.وأشار الأشقر إلى أنه، بحسب القانون، تُقدّم المدارس موازناتها في الشهر الأول من العام الدراسي، مؤكداً أن الوزارة حتى الآن لا تملك أي دليل ملموس على وجود زيادات في الأقساط.