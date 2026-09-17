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جعجع: جلسات مجلس النواب أكدت دعم أكثرية اللبنانيين للحكومة

أخبار لبنان
2026-09-17 | 05:35
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جعجع: جلسات مجلس النواب أكدت دعم أكثرية اللبنانيين للحكومة
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جعجع: جلسات مجلس النواب أكدت دعم أكثرية اللبنانيين للحكومة

 اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان ان وقائع اليومين الأخيرين في المجلس النيابي ، هذا المجلس الذي يمثّل فعلاً الشعب اللبناني، أظهرت حقائق ووقائع لا يستطيع أحد نكرانها أو التهرّب منها".



ورأى ان"الحقيقة التي بلورتها تلك الجلسات هي أن أكثرية الشعب اللبناني تعتبر، وعن حق، أنه لا إمكان للخروج من الوضع الحالي ومن حالة الحروب المستمرة التي نحن فيها، ولا مكان لأي إصلاح، ولا فرصة لأي تحسّن في البنى التحتية والمياه والكهرباء أو أي خدمة من خدمات الدولة، ولا دورة اقتصادية طبيعية تُرتجى، ولا تحسّن في الوضع المعيشي والأجور، طالما لم تُقدم الدولة على حلّ المعضلة الرئيسية التي يعانيها لبنان، وهي الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية، وفي طليعتها التابعة حزب الله". اضاف:"من جهة ثانية، أكدت هذه الوقائع أن أكثرية الشعب اللبناني تساند هذه الحكومة، مقابل أقلية ضئيلة، بل ضئيلة جداً، كانت قد عاثت خراباً وفساداً في البلاد بشكل لم يشهد له لبنان مثيلاً على الإطلاق".



وقال:"لن يستطيع أحد بعد اليوم أن يقول إن هذه الحكومة تتصرّف من دون رأي اللبنانيين وخارج إرادتهم، فلقد تبيّن أنها، بسياساتها وتوجهاتها العامة، هي من تمثّل إرادتهم وتطلعاتهم. عسى أن تأخذ القوى السياسية المعارضة، والتي لم تلتحق بعد بركب الدولة، الوقائع التي تبيّنت في اليومين الأخيرين بعين الاعتبار، وتتصرف على هذا الأساس، لنوفّر على الشعب اللبناني مزيداً من الحروب والضحايا والخراب والدمار والتأخر والمماطلة والتدهور الاقتصادي والمعيشي، وكلّه على غير هدى، ولمجرّد خدمة لإيران".

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