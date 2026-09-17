أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعيين أحد عشر رئيس مصلحة أصيلين في وزارة الصناعة

أخبار لبنان
2026-09-17 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعيين أحد عشر رئيس مصلحة أصيلين في وزارة الصناعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تعيين أحد عشر رئيس مصلحة أصيلين في وزارة الصناعة

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي:"بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على شغور وظائف الفئة الثانية في ملاك وزارة الصناعة التي كانت معيّنة بالوكالة طيلة هذه السنوات، مع ما يرافق هذا الفراغ من خلل داخل الادارة على صعيد عدم تكامل الآداء مع المهام والدور، رغم قيام الموظّفين المعيّنين موقّتاً بواجباتهم الوظيفيّة بما أدّى الى تلبيتهم مطالب كلّ من القطاعَين العام والخاص والمواطن والصناعي، وأمّنوا الخدمات اللازمة لتسيير المرفق العام.

ومنذ تسلّم حقيبة الصناعة، انكبّ الوزير عيسى الخوري على معالجة هذا الملف برويّة ولكن بحزم ومثابرة، انطلاقاً من قناعته بأن التعيينات في الملاك اجراء قانوني واداري واجب وضروري وأساسي تكتمل معه هيكليّة الادارة في وظائف الفئة الثانية في الوزارة. وتابع الملف مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وسائر الهيئات حتى سلكت مجراها القانوني.

ويؤكد وزير الصناعة أنّ هذا الإنجاز الذي تحقّق سابقة لم تحدث منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وهو يهنّى المعيّنين على كفاءتهم وجدارتهم واستحقاقهم هذه المناصب، متمنّياً لهم التوفيق والمباشرة بالعمل بكلّ نشاط واندفاع من أجل خدمة الاقتصاد والصناعة والمواطن.

وشكر وزير الصناعة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير المالية الأستاذ ياسين جابر على توقيعهم المرسوم."

أسماء المعيّنين وتوزيعهم على المصالح

وفي ما يلي أسماء المعيّنين والمصالح التي عُيّنوا فيها:

1-    ذيب محمد هاشم: رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في النبطية

2-    مروان متى جوهر: رئيس مصلحة التراخيص الصناعية

3-    جمانا ميشال الهاشم: رئيسة مصلحة الديوان

4-    هبة نجم الدين شحادة: رئيسة مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي

5-    لينا حسين عاصي: رئيسة مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية

6-    جمانة مدرك الصيادي: رئيسة مصلحة الصناعة الاقليمية في الشمال

7-    مأمون محمد ناصر: رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في بعلبك-الهرمل

8-    بيار انطوان عمران: رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في البقاع

9-    ديفيد هنري واكيم: رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في الجنوب

10-    شارل جرجس العبود: رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في عكار

11-    علاء الدين عمر الحجار: رئيس مصلحة المعلومات الصناعية".

أخبار لبنان

مصلحة

أصيلين

وزارة

الصناعة

LBCI التالي
جعجع: جلسات مجلس النواب أكدت دعم أكثرية اللبنانيين للحكومة
تحرك للمودعين في وسط بيروت للمطالبة باسترداد حقوقهم وإشكال مع القوى الأمنية يوقع جرحى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-11

وكالة الأنباء السعودية: تعيين وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية

LBCI
أخبار دولية
2026-08-10

خامنئي يعلن تعيين قادة عسكريين أبرزهم رئيس لهيئة أركان القوات المسلحة

LBCI
آخر الأخبار
04:29

رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر للـLBCI: حولّت أكثر من 250 مدرسة أمام المجالس التحكيمية التربوية عن العام الماضي

LBCI
آخر الأخبار
04:15

رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر للـLBCI: المشكلة الأساسية هي ارتفاع أسعار النفط والمحروقات والمدارس تعتمد على المولدات ويتم التحجج بهذه النقطة لتبرير الزيادات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:15

نقابة عمال المخابز طالبت بالتراجع عن قرار رفع سعر ربطة الخبز: يستهدف ذوي الدخل المحدود

LBCI
أخبار لبنان
08:13

"تاتش" تسجل رقماً قياسياً جديدا بتجاوزها عتبة الـ 2.7 مليون مشترك

LBCI
أخبار لبنان
07:59

الراعي اسقبل السفير المكسيكي وعرض أوضاع القرى الحدودية مع رئيس كاريتاس لبنان ورئيس بلدية رميش وتابع الاوضاع الامنية شمالا

LBCI
أخبار لبنان
07:57

شيخ العقل دان محاولة استهداف مكة المكرمة والتقى أبو فاعور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-18

وزير الصحة تسلم شحنة مساعدات طبية من اليونيسف والصحة العالمية: ستُصرف بكل شفافية

LBCI
آخر الأخبار
07:01

رئيس الوزراء الكندي من البرلمان الأوروبي: "لا أحد" يملي علينا مع من نوقّع اتفاقات

LBCI
آخر الأخبار
07:03

مصدر دبلوماسي لفرانس برس: أنقرة سلمت كييف وموسكو مسودة اتفاق لوقف الهجمات في البحر الأسود

LBCI
خبر عاجل
07:43

الرئيس عون: لبنان لا يبحث عن مساعدات عابرة ومتفرّقة أو حلول موقّتة بل عن شراكة طويلة الأمد واضحة في التزاماتها واستمراريتها تُمكِّن مؤسّساتنا العسكريّة والأمنية من التخطيط وبناء قدراتها بدلاً من إدارة احتياجاتها بين أزمة وأخرى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني

LBCI
أخبار دولية
00:08

ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أصالة تعود إلى الشام... عودة وطن وذكريات بعد 16 عامًا من الغياب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لبنان يعيد إلى مصر جزءًا من تاريخها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

٢٥٪؜ من أطفال لبنان يتعرضون للتحرش الكترونياً .. و"أبعاد" تشرك الأطفال في المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

يومان من المناقشة… واللبناني ينتظر النتيجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سجالات نيابية حادّة في اليوم الثاني لمناقشة الحكومة...

LBCI
أخبار لبنان
13:20

كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:51

مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة

LBCI
خبر عاجل
02:03

"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة

LBCI
أخبار لبنان
13:20

كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 17-9-2026

LBCI
أمن وقضاء
03:06

تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة

LBCI
خبر عاجل
13:20

حركة أمل تمنح الحكومة الثقة والنائب قبلان قبلان يصوّت لها قائلاً: "مع الأسف ثقة" فيما انسحب نواب حزب الله من الجلسة من دون التصويت

LBCI
أخبار لبنان
10:17

عون من باريس: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية وطنية وحصر السلاح بيد الشرعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More