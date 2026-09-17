تعيين أحد عشر رئيس مصلحة أصيلين في وزارة الصناعة

أصدرت وزارة الصناعة البيان التالي:"بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على شغور وظائف الفئة الثانية في ملاك وزارة الصناعة التي كانت معيّنة بالوكالة طيلة هذه السنوات، مع ما يرافق هذا الفراغ من خلل داخل الادارة على صعيد عدم تكامل الآداء مع المهام والدور، رغم قيام الموظّفين المعيّنين موقّتاً بواجباتهم الوظيفيّة بما أدّى الى تلبيتهم مطالب كلّ من القطاعَين العام والخاص والمواطن والصناعي، وأمّنوا الخدمات اللازمة لتسيير المرفق العام.



ومنذ تسلّم حقيبة الصناعة، انكبّ الوزير عيسى الخوري على معالجة هذا الملف برويّة ولكن بحزم ومثابرة، انطلاقاً من قناعته بأن التعيينات في الملاك اجراء قانوني واداري واجب وضروري وأساسي تكتمل معه هيكليّة الادارة في وظائف الفئة الثانية في الوزارة. وتابع الملف مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وسائر الهيئات حتى سلكت مجراها القانوني.



ويؤكد وزير الصناعة أنّ هذا الإنجاز الذي تحقّق سابقة لم تحدث منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وهو يهنّى المعيّنين على كفاءتهم وجدارتهم واستحقاقهم هذه المناصب، متمنّياً لهم التوفيق والمباشرة بالعمل بكلّ نشاط واندفاع من أجل خدمة الاقتصاد والصناعة والمواطن.



وشكر وزير الصناعة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير المالية الأستاذ ياسين جابر على توقيعهم المرسوم."



أسماء المعيّنين وتوزيعهم على المصالح



وفي ما يلي أسماء المعيّنين والمصالح التي عُيّنوا فيها:



1- ذيب محمد هاشم: رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في النبطية



2- مروان متى جوهر: رئيس مصلحة التراخيص الصناعية



3- جمانا ميشال الهاشم: رئيسة مصلحة الديوان



4- هبة نجم الدين شحادة: رئيسة مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي



5- لينا حسين عاصي: رئيسة مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية



6- جمانة مدرك الصيادي: رئيسة مصلحة الصناعة الاقليمية في الشمال



7- مأمون محمد ناصر: رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في بعلبك-الهرمل



8- بيار انطوان عمران: رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في البقاع



9- ديفيد هنري واكيم: رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في الجنوب



10- شارل جرجس العبود: رئيس مصلحة الصناعة الاقليمية في عكار



11- علاء الدين عمر الحجار: رئيس مصلحة المعلومات الصناعية".