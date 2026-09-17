العلامة فضل الله: لا تستعاد حقوق الطوائف إلا بحضور الوطن وبناء دولة الإنسان

أم العلامة السيد علي فضل الله الصلاة على جثمان علي زعيتر، وذلك في منزله في مدينة الهرمل، بحضور فعاليات دينية نيابية وبلدية وطبية وثقافية واجتماعية واختيارية، وإعلامية وحزبية وحشد من المحبين والمعزين.



وألقى العلامة فضل الله كلمة تأبينية، قال فيها: "لا نستطيع أن نبني وطنًا بهذه العقلية وبهذا المنطق، ولا نستطيع أن نتجاوز كل هذه المشاكل التي تحكم واقعنا إلا من خلال وحدة داخلية تتضافر فيها كل الجهود والإمكانات، فهو لن يبنى إلا بمدّ الجسور والتواصل والمحبة بين مكوّناته المتنوعة".



وأوضح "ان الوحدة التي نريدها وحدة في التطلعات المستقبلية ووحدة في الوجدان وحدة تترسخ حين نعيش هموم بعضنا البعض وخصوصا أن نعيش آلام الذين دُمّرت بيوتهم، واحتلت قراهم، وفقدوا أحبة، وأن يشعر بهم جميع أبناء الوطن، وألّا يقتصر ذلك على أبناء طائفتهم أو مذهبهم فالوطن لا يبنى بعقلية فئوية، بل بأن نفكر بحجم هذا الوطن، لنعبر بهذا الفكر عن إنسانيتنا التي نريد لها ان تتجاوز كل الحواجز والعوائق الطائفية والمذهبية والمناطقية، بعد ان عمل الكثير ان يطيف ويمذهب حتى العناوين الإنسانية".



ولفت إلى أنه "لا يمكننا أن نواجه الكثير من التحديات على الصعيد الاجتماعي والتربوي والصحي إلا من خلال التكاتف والتضامن"، مطالبا كل مسؤول، "من خلال موقعه، إلى أن يكون في خدمة جميع اللبنانيين، لا في خدمة فئة فقط" وداعيا كل المكونات والفئات اللبنانية إلى التحرر من كل العصبيات الذاتية حتى نصل إلى مرحلة عندما نطالب خلالها بأي حق، نطالب به للجميع، فلا نختزل همومنا في دوائرنا الخاصة، بل نفكر بحجم الدوائر المنفتحة فنعيش آلام وهواجس ومخاوف بعضنا البعض؟.".



ورأى أن من " حق كل طائفة أو مذهب أن تفكر أو يفكر بالمستقبل والمصير في هذا البلد، وان يتحرك لحماية حقوقه ولكن من المستحيل أن تتحقق أهداف وحقوق هذه الفئة أو تلك إلا إذا أعدنا للوطن حضوره وعملنا على بناء دولة الإنسان، دولة القانون والعدالة بما يحقق أهداف الوطن ويصون المصلحة الوطنية".



وطالب الجميع "بوقفة وطنية مسؤولة امام التحديات والمخاطر الكبرى التي يتعرض لها الوطن داعيا إلى أن تتضافر الجهود أمام عدو لا يريد استهداف طائفة فحسب، بل يريد إسقاط الوطن والسيطرة على كل مفاصله وذلك في سياق المشاريع التي يعمل عليها لرسم خرائط جديدة للمنطقة".