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مبادرة لتنظيف المجتمع المحلي في الشوف – دير القمر
أخبار لبنان
2026-09-17 | 07:29
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مبادرة لتنظيف المجتمع المحلي في الشوف – دير القمر
نظّمت BUMC، الموزّع المعتمد الوحيد لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان، السبت الفائت، مبادرة لتنظيف المجتمع المحلي في دير القمر، الشوف.
وتُعدّ دير القمر من أبرز البلدات التاريخية في لبنان، بما تتميز به من تاريخ عريق وهندسة معمارية تقليدية وتراث ثقافي مميز. وفي هذا الإطار، شارك 22 موظفاً ومتطوعاً في تنظيف الشوارع والمناطق المحيطة، إلى جانب تنظيف وترميم درج تراثي، حيث أسفرت المبادرة عن جمع وإزالة نحو 750 كيلوغراماً من النفايات والمخلّفات، بما ساهم في الحفاظ على نظافة المساحات العامة والطابع التاريخي للبلدة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة البيئية التي تنفذها الشركة على مدار العام في مناطق مختلفة من لبنان، بهدف تعزيز الوعي البيئي وتشجيع مشاركة الموظفين وترسيخ المسؤولية المشتركة تجاه المجتمعات والمساحات العامة.
كما تعكس المبادرة القيم المشتركة بين BUMC وتويوتا، وفي مقدّمها احترام الإنسان والمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، وتترجم التزام الشركة بهذه المبادئ من خلال مبادرات محلية ملموسة تدعم الاستدامة وتجمع الموظفين والمجتمعات المحلية حول أهداف مشتركة.
وتندرج هذه الجهود في إطار التزامها الأوسع بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما تلك المرتبطة بالمدن والمجتمعات المستدامة والاستهلاك المسؤول وحماية البيئة والعمل المناخي.
وتتوجّه الشركة بالشكر إلى جميع الموظفين والمتطوعين والمشاركين الذين ساهموا بجهودهم وروحهم الجماعية في إنجاح هذه المبادرة.
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