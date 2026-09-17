أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مبادرة لتنظيف المجتمع المحلي في الشوف – دير القمر

أخبار لبنان
2026-09-17 | 07:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مبادرة لتنظيف المجتمع المحلي في الشوف – دير القمر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مبادرة لتنظيف المجتمع المحلي في الشوف – دير القمر

نظّمت BUMC، الموزّع المعتمد الوحيد لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان، السبت الفائت، مبادرة لتنظيف المجتمع المحلي في دير القمر، الشوف.
وتُعدّ دير القمر من أبرز البلدات التاريخية في لبنان، بما تتميز به من تاريخ عريق وهندسة معمارية تقليدية وتراث ثقافي مميز. وفي هذا الإطار، شارك 22 موظفاً ومتطوعاً في تنظيف الشوارع والمناطق المحيطة، إلى جانب تنظيف وترميم درج تراثي، حيث أسفرت المبادرة عن جمع وإزالة نحو 750 كيلوغراماً من النفايات والمخلّفات، بما ساهم في الحفاظ على نظافة المساحات العامة والطابع التاريخي للبلدة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة البيئية التي تنفذها الشركة على مدار العام في مناطق مختلفة من لبنان، بهدف تعزيز الوعي البيئي وتشجيع مشاركة الموظفين وترسيخ المسؤولية المشتركة تجاه المجتمعات والمساحات العامة.
كما تعكس المبادرة القيم المشتركة بين BUMC وتويوتا، وفي مقدّمها احترام الإنسان والمسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، وتترجم التزام الشركة بهذه المبادئ من خلال مبادرات محلية ملموسة تدعم الاستدامة وتجمع الموظفين والمجتمعات المحلية حول أهداف مشتركة.
وتندرج هذه الجهود في إطار التزامها الأوسع بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، بما ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما تلك المرتبطة بالمدن والمجتمعات المستدامة والاستهلاك المسؤول وحماية البيئة والعمل المناخي.
وتتوجّه الشركة بالشكر إلى جميع الموظفين والمتطوعين والمشاركين الذين ساهموا بجهودهم وروحهم الجماعية في إنجاح هذه المبادرة.
 

أخبار لبنان

لتنظيف

المجتمع

المحلي

الشوف

القمر

LBCI التالي
العلامة الخطيب إلتقى السفير الاسباني والشيخ عبد الرزاق : نريد موقفا دوليا يلجم العدوان
الوزيرة كرامي: انطلاق العام الدراسي في الجنوب رسالة تمسّك بالتعلم والحياة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-24

BUMC بالتعاون مع بيار عضم ينظّمان حملة لتنظيف المجتمع المحلي دعماً لأهداف التنمية المستدامة

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-02

أكثر من 200 مواطن من الشوف شاهدوا الحقيقة: مستشفى دير القمر الحكومي إنجاز قائم بانتظار موازنة التشغيل… فما غاية المشككين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-24

في مستشفى دير القمر الحكومي… يومٌ صحيّ في خدمة أهل الشوف

LBCI
منوعات
2026-07-17

في زحلة... شركة BUMC وعساف موتور كومباني تقودان مبادرة لتنظيف المدينة (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:15

نقابة عمال المخابز طالبت بالتراجع عن قرار رفع سعر ربطة الخبز: يستهدف ذوي الدخل المحدود

LBCI
أخبار لبنان
08:13

"تاتش" تسجل رقماً قياسياً جديدا بتجاوزها عتبة الـ 2.7 مليون مشترك

LBCI
أخبار لبنان
07:59

الراعي اسقبل السفير المكسيكي وعرض أوضاع القرى الحدودية مع رئيس كاريتاس لبنان ورئيس بلدية رميش وتابع الاوضاع الامنية شمالا

LBCI
أخبار لبنان
07:57

شيخ العقل دان محاولة استهداف مكة المكرمة والتقى أبو فاعور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-14

رئيس وزراء الأردن: لبنان قادر على استعادة دوره الحضاريّ في المنطقة وسنبقى السند له دائمًا ووقوفنا ثابت

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-01

إغلاق معبر العريضة الحدودي بشكل موقت اعتباراً من اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-09

وزير خارجية اليمن: قرار قيادات المجلس الانتقالي بحل المجلس يعكس وعيا بحساسية المرحلة

LBCI
أخبار دولية
2026-01-12

صحيفة: مسؤولون منهم فانس يحثون ترامب على تجربة الدبلوماسية مع إيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني

LBCI
أخبار دولية
00:08

ترامب يهدد بتقليص التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الشراكة مع كندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أصالة تعود إلى الشام... عودة وطن وذكريات بعد 16 عامًا من الغياب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لبنان يعيد إلى مصر جزءًا من تاريخها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

٢٥٪؜ من أطفال لبنان يتعرضون للتحرش الكترونياً .. و"أبعاد" تشرك الأطفال في المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

يومان من المناقشة… واللبناني ينتظر النتيجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سجالات نيابية حادّة في اليوم الثاني لمناقشة الحكومة...

LBCI
أخبار لبنان
13:20

كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:51

مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة

LBCI
خبر عاجل
02:03

"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة

LBCI
أخبار لبنان
13:20

كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...

LBCI
اسرار
23:40

أسرار الصحف 17-9-2026

LBCI
أمن وقضاء
03:06

تدابير سير اليوم على أوتوستراد طبرجا بسبب أعمال صيانة

LBCI
خبر عاجل
13:20

حركة أمل تمنح الحكومة الثقة والنائب قبلان قبلان يصوّت لها قائلاً: "مع الأسف ثقة" فيما انسحب نواب حزب الله من الجلسة من دون التصويت

LBCI
أخبار لبنان
10:17

عون من باريس: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية وطنية وحصر السلاح بيد الشرعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More