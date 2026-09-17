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العلامة الخطيب إلتقى السفير الاسباني والشيخ عبد الرزاق : نريد موقفا دوليا يلجم العدوان

أخبار لبنان
2026-09-17 | 07:54
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العلامة الخطيب إلتقى السفير الاسباني والشيخ عبد الرزاق : نريد موقفا دوليا يلجم العدوان
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العلامة الخطيب إلتقى السفير الاسباني والشيخ عبد الرزاق : نريد موقفا دوليا يلجم العدوان

 إستقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، قبل ظهر اليوم في مقر المجلس في الحازمية، السفير الإسباني الجديد في لبنان ميغيل دي لوكاسغونتاليت، في زيارة تعارف تخللها بحث في التطورات اللبنانية وآفاقها. 

وعرض العلامة الخطيب للسفير الاسباني رؤيته للاوضاع في لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، مقدرا موقف اسبانيا في هذا المجال ودور الكتيبة الاسبانية العاملة في نطاق "اليونيفيل".

وقال:" ان إسرائيل ليست دولة بل هي عصابة ارهابية تمارس القتل والابادة والتدمير والتهجير ،وهي تدعي وتنادي بالسلام ، لكن ما تقوم به هو الاحتلال والتوسع وفرض الارادة". 

واضاف :" ان الموقف الاسباني ممتاز في هذه المرحلة ، لكننا نريد موقفا دولياعمليا يمنع العدو من الاستمرار في القتل والتدمير والابادة ، ولا شك ان القوة الاسبانية في الجنوب تنقل لكم الحقائق عن الممارسات الاسرائيلية،ونتمنى عليكم العمل على بقاء اليونيفيل في الجنوب ،وهي شاهد على العدوان. 

وشرح العلامة الخطيب للسفير ظروف نشأة المقاومة نتيجة العدوان والاحتلال الاسرائيلي ،في غياب الدولة وعدم قدرة الجيش على حماية الناس الذين اضطروا لحمل السلاح والدفاع عن انفسهم .

وقال:" ان العدو الاسرائيلي، لم يوفر المؤسسات الانسانية والتربوية والرسمية والمقابر من النسف والتفجير، وكذلك لم يوفر "اليونيفيل" من الاعتداءات وقد سقط منها ضحايا" .

وكرر العلامة الخطيب التحية للموقف الاسباني، مؤكدا الاستعداد للتعاون في كل المجالات التي يمكن التعاون فيها. وشكر ما تقدمه القوة الاسبانية للجنوبيين ،لا سيما في مجال بعض البيوت الجاهزة ،واذا كان من امكانية لتوسيع هذا المجال من خلال الحكومة الاسبانية ،لأن الحاجة كبيرة الى هذه البيوت في المرحلة الراهنة لإيواء الكثير من النازحين".

من جهته ،شكر السفير الاسباني العلامة الخطيب على حسن الاستقبال والعرض الذي قدمه،واعدا بنقل الموقف الى حكومته ،مؤكدا على استمرار التواصل .

بدران وعبد الرزاق

وظهرا استقبل العلامة الخطيب على التوالي عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور علي بدران، ثم  رئيس جمعية الاصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق الذي قدم للعلامة الخطيب كتابه الجديد "المؤولية المجتمعية" ،وكانت جولة افق في التطورات الراهنة . 

وبعد اللقاء قال الشيخ عبد الرزاق : "تشرفنا اليوم بزيارة سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في مكتبه وتباحثنا مع سماحته في مجمل الأوضاع الداخلية والخارجية إلى ملفات إسلامية.  يهمنا بداية أن نثني على مواقف سماحة الشيخ الوطنية الجامعة ونقول ان سماحة الشيخ اليوم يشكل الصوت الوطني الجامع، الصوت الوطني الذي يدعو إلى الوحدة الوطنية والإسلامية، الصوت الوطني الذي يدعو إلى مواجهة الاحتلال الصهيوني على كل لبنان".

أضاف :"كما أكدنا لسماحته، أن لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى الوحدة والتلاقي، نحن بحاجة اليوم إلى موقف وطني جامع يشكل انطلاقة لمواجهة كل التحديات ومنها الاعتداءات الصهيونية على لبنان، لذلك أكدنا لسماحته أن الإطار الذي تقيمه السلطة اليوم  مع العدو لا يمثل وحدة اللبنانيين.  نحن ندعو إلى إطار وطني جامع ندعو إلى موقف وطني، لذلك نحن نطالب بحوار وطني جامع يجمع الشعب اللبناني خلف معادلة واحدة وهي مواجهة الاحتلال". 

ووجه الشيخ عبد الرزاق تحية إلى "أهلنا في الجنوب ذاك الجنوب الصامد، ذاك الجنوب الهادر بالثبات والتضحيات والعطاء، فنقول له نحن من عكار نوجه تحية من أهلنا في عكار، نوجه تحية إلى أهلنا في الجنوب الصامدين الصادقين الصابرين على كل ما يقدمونه من تضحيات"، وقال :"أيضا نحن من هنا، من دارة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الذي يمثل اليوم الصوت الوطني الجامع نقول على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والمعيشية وتكون إلى جانب الناس، لذلك المطلوب اليوم من الحكومة أن تتحمل المسؤولية في الدفاع عن لبنان وفي مواجهة الفقر والحرمان". 

ولفت الى انها "ليست الحكومة الناجحة هي التي تزيد من ضرائبها على الناس، الحكومة الناجحة الصادقة هي التي تقف إلى جانب شعبها وتخفف عنهم عبء المعيشة والأزمات الاقتصادية، لذلك اليوم مطلوب أن نعيد صياغة خطابنا الوطني ليكون جامعاً وموحدا".

ووجه تحية إلى "رجال المقاومة"، وقال :" نحن نفتخر أن في لبنان مقاومة، هؤلاء الشباب الذين يقدمون التضحيات ويقدمون أرواحهم في سبيل عزة لبنان وكرامة لبنان، ونعتبر أن هذه المقاومة هي اليوم ضرورة وطنية وحاجة إسلامية وهي تمثل الرأي العام العربي والإسلامي وتمثل اليوم أحرار هذا البلد".
 

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