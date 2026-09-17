نقابة عمال المخابز طالبت بالتراجع عن قرار رفع سعر ربطة الخبز: يستهدف ذوي الدخل المحدود

استنكر رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان النقابي شحادة المصري قرار رفع سعر ربطة الخبز، واعتبر في بيان أن "رغيف الخبز هو العمود الفقري للأمن الغذائي والقوت اليومي للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني".







ورأى أن رفع سعر الربطة في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية "يستهدف بشكل مباشر ذوي الدخل المحدود والعمال والفقراء"، مشدداً على أن "رغيف الخبز حق أساسي في الحياة".







وسأل: "من يتحمل مسؤولية أعباء ارتفاع سعر مادة المازوت عالمياً، الحكومة أم المواطن؟"، مطالباً ب"التراجع الفوري عن قرار رفع سعر ربطة الخبز وتحمل المسؤولية كاملة في دعم رغيف خبز الفقراء وحمايته".







ودعا إلى" وضع خطة واضحة وشفافة لدعم مادتي المازوت والطحين وتأمينهما، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ووقف سياسة تحميل المواطن أعباء الأزمات والحروب والفساد وسوء الإدارة".







وختم المصري بدعوة" جميع المعنيين إلى القيام بواجبهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين"، محذراً من أن اللبنانيين "لم تعد لديهم القدرة على تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية المتفاقمة في هذه الظروف الراهنة".