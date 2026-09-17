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الراعي اسقبل السفير المكسيكي وعرض أوضاع القرى الحدودية مع رئيس كاريتاس لبنان ورئيس بلدية رميش وتابع الاوضاع الامنية شمالا
أخبار لبنان
2026-09-17 | 07:59
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الراعي اسقبل السفير المكسيكي وعرض أوضاع القرى الحدودية مع رئيس كاريتاس لبنان ورئيس بلدية رميش وتابع الاوضاع الامنية شمالا
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ، يرافقه رئيس بيت مار شربل في بقاعكفرا الأب بطرس شكري.
وخلال اللقاء، شكر الأباتي محفوظ البطريرك الراعي على ترؤسه رتبة دفن الأباتي بولس نعمان، ووضعه في أجواء ما تقوم به الرهبانية من نشاطات وأعمال على مختلف الأراضي اللبنانية.
بعدها، استقبل البطريرك الراعي رئيس كاريتاس لبنان الأب سمير غاوي ورئيس بلدية رميش حنا العميل، الذي وضعه في أجواء الأوضاع الراهنة في رميش ودبل وعين أبل ، وما تتعرض له من صعوبات على مختلف الصعد الحياتية، ولا سيما التربوية والصحية والاقتصادية، إضافة إلى معاناة الأهالي في مناطق رميش ودبل وعين إبل.
وأشار العميل إلى أن "الأهالي يعيشون ظروفًا صعبة جدًا"، لافتًا إلى أن "القوافل التي تُنظَّم لتأمين المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات لأبناء المنطقة تُلغى في كثير من الأحيان. وأبدى البطريرك الراعي اهتمامًا كبيرًا بالأوضاع في القرى الحدودية"، مؤكدًا "اهتمامه بالأهالي ووقوفه إلى جانبهم". كما نقل إليه العميل دعوة باسم أبناء البلدات الثلاث لزيارة المنطقة، آملاً أن يلبيها قريبًا.
ولفت العميل بعد اللقاء إلى أن "مظلة بكركي تؤمّن الدعم المعنوي والمادي والروحي للأهالي، وتساعدهم على الصمود في أرضهم"، مشيدًا بالدور الذي تقوم به رابطة كاريتاس، برئاسة الأب سمير غاوي، في تنظيم القوافل إلى المنطقة والإبقاء على هذا الشريان مفتوحًا. كما وجّه الشكر إلى السفير البابوي، وإلى جميع الجمعيات والمؤسسات الدينية وغير الدينية التي تؤمّن المساعدات للأهالي.
وجدّد العميل شكره للبطريرك الراعي ولكل الجهات التي تساعد أبناء المنطقة، داعيًا إلى "استمرار الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم في ظل الظروف الصعبة التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، بما يتيح لهم مواصلة صمودهم في أرضهم".
بعدها استقبل البطريرك رئيسة وأعضاء جمعية الحبل بلا دنس اللواتي طلبن بركته الأبوية بمناسبة اليوبيل الخامس والعشرين على تأسيس الجمعية وقدمن له أيقونة القديسة رفقا.
وقبيل الظهر استقبل للبطريرك الراعي سفير المكسيك في لبنان فرانسيسكو إرنستو روميرو بوك الذي أكد للراعي انه يزور المنطقة للمرة الاولى، فاطلعه على معالم الوادي المقدس والقرى المحيطة به .وخلال اللقاء أكد السفير المكسيكي" دعمه المعنوي وتأييده لمواقف البطريرك الوطنية الحميمة "،مؤكدا "عمق العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالمكسيك منذ الهجرة الاولى للبنانيين المنتشرين". ووضع البطريرك في أوضاع الجالية اللبنانية في المكسيك.
وظهرا التقى الراعي العميد مصطفى بدران قائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي ، والعميد ميلاد نصر الله قائد سرية اميون وعرض معهما الاوضاع الامنية في الشمال والإجراءات الامنية التي تقوم بها القوى الامنية لحفظ الامن والاستقرار. وقد اثنى البطريرك على" دور قوى الامن في الحفاظ على امن المواطن وعلى الاستقرار ".
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