متري بحث وسفير سري لانكا في تطوير العلاقات الثنائية

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الجميّل من عشاء قطاع الجبل الثاني في المتن: معالجة الأزمة الاقتصادية تبدأ بإنهاء الازدواجية بين الشرعي وغير الشرعي في السلاح والأمن والاقتصاد والكهرباء