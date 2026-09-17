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متري بحث وسفير سري لانكا في تطوير العلاقات الثنائية
أخبار لبنان
2026-09-17 | 08:43
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متري بحث وسفير سري لانكا في تطوير العلاقات الثنائية
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري سفير سري لانكا انورا فيتاناج وتم الباحث في سبل تطوي العلاقات الثنائية بين لبنان وسري لانكا.
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