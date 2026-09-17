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الجميّل من عشاء قطاع الجبل الثاني في المتن: معالجة الأزمة الاقتصادية تبدأ بإنهاء الازدواجية بين الشرعي وغير الشرعي في السلاح والأمن والاقتصاد والكهرباء
أخبار لبنان
2026-09-17 | 08:51
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الجميّل من عشاء قطاع الجبل الثاني في المتن: معالجة الأزمة الاقتصادية تبدأ بإنهاء الازدواجية بين الشرعي وغير الشرعي في السلاح والأمن والاقتصاد والكهرباء
أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن لبنان أمام مرحلة مفصلية بعد عقود من الاحتلال السوري وهيمنة إيران وحزب الله، مشددًا على أن بناء الدولة واستعادة سيادتها يحتاجان إلى شجاعة وإرادة وترجمة القرارات إلى أفعال.
كلام الجميّل جاء خلال عشاء أقامه قطاع الجبل الثاني في اقليم المتن، استهله بالوقوف دقيقة صمت تكريمًا لروح الرئيس الشهيد بشير الجميّل، واختُتم بالنشيد الكتائبي تحيةً لذكراه ولشهداء الحزب، موجّهًا تحية إلى أقسام الجبل ودورها في مراحل المواجهة.
وشدد على أن الكتائب أعطت الدولة الحالية ثقتها انطلاقًا من الوعود التي قطعتها، وفي مقدمها حصر السلاح بيد الدولة، مجدداً حث الحكومة على تنفيذ قراراتها في هذا الإطار فوراً». وأكد رفض أنصاف الحلول والتأجيل، معتبرًا أن الوضع القائم «حالة طوارئ».
ورأى الجميّل أن لا مستقبل للبنان من دون استعادة الدولة سلطتها الكاملة على أراضيها وتحقيق المساواة بين اللبنانيين، معتبرًا أن معالجة الأزمة الاقتصادية تبدأ بإنهاء الازدواجية بين الشرعي وغير الشرعي في السلاح والأمن والاقتصاد والكهرباء، وبإخضاع الجميع للقانون ودفع المستحقات للدولة.
وأشار إلى أن غياب الاستقرار والأمن يطرد الاستثمارات ويجبر الشركات والكفاءات اللبنانية على البحث عن فرص خارج لبنان، مؤكدًا أن خطة الكتائب في الصناعة والزراعة والسياحة والتربية والصحة تحتاج أولًا إلى دولة مستقرة وسيدة.
وختم بالقول: «لسنا مستعدين بعد كل ما قطعنا فيه بآخر خمسين سنة من الحروب والدماء والقهر والتعطيل والإفلاس أن نركب تسوية ونؤجل مشكلتنا ونخلي أولادنا يعيشوا اللي نحنا عشناه خمسين سنة. هيدي الخمسين سنة بدها تنتهي».
وأكد أن حزب الكتائب سيبقى «الضمانة»، لأنه لا يتهور ولا يساوم ولا يعقد تسويات على حساب القضية والشهادة، داعيًا إلى تعزيز حضور الحزب وأقسامه لمواكبة المرحلة المصيرية.
وحضر العشاء إضافة إلى النائب سامي الجميّل وعقيلته السيدة كارين، السيدة جويس الجميّل والنائب الياس حنكش واعضاء من المكتب السياسي ورئيس الاقليم ميشال الهراوي وحشد من الفعاليات البلدية والاختيارية والرفاق.
رئيس الاقليم ميشال الهراوي أكد ان العمل الحزبي الحقيقي هو التواصل مع الناس ومتابعة مشاكلهم وشجونهم.
بدوره أكد النائب الياس حنكش ان مهمتنا صنع مستقبل أجمل لهذا البلد خصوصا في ظل هجرة الشباب اليوم.
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