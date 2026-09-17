رجي يبحث هاتفياً مع وزير الدولة البريطاني الجديد داوتي دعم لندن للبنان وضرورة ضغطها على إسرائيل

تلقى وزير الخارجية يوسف رجّي إتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن داوتي، الذي عُيّن حديثاً في هذا المنصب.



وأكد الوزير البريطاني لرجي دعم بلاده الثابت والدائم للبنان.



وتناول الوزيران الوضع في بلاد الارز وفي المنطقة، كما جرى البحث في مآل مهمة اليونيفيل بعد انتهائها.



وطلب رجي أن تمارس بريطانيا ضغوطها على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى عرض ما تحقق حتى الآن على مسار حصر السلاح .



وفي ختام الاتصال، وجّه الوزير رجي دعوة إلى الوزير داوتي لزيارة لبنان، فوعد الأخير بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.