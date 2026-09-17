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عون من باريس: ارتياح لسير اجتماع دعم الجيش وقوى الأمن... وتمسّك بالسيادة وحصرية السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
2026-09-17 | 11:52
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عون من باريس: ارتياح لسير اجتماع دعم الجيش وقوى الأمن... وتمسّك بالسيادة وحصرية السلاح بيد الدولة
عبّر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ارتياحه العميق لسير المداولات التي شهدها اجتماع باريس التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي عقد اليوم في قصر "الانفاليد " في باريس.
وثمّن عالياً الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في التحضير لهذا الاجتماع، وحرصهما المتواصل على دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.
كذلك، شكر الرئيس عون الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في الاجتماع، معتبراً أن ذلك يدل على المكانة التي يحتلها لبنان لدى هذه الجهات.
وأعرب رئيس الجمهورية قبيل مغادرته العاصمة الفرنسية عائداً إلى بيروت، عن أمله في أن تلقى احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، كما عُرضت في التقارير التي قدّمها الوفد اللبناني المشارك في الاجتماع، التجاوب المطلوب من الدول والجهات الشقيقة والصديقة، بما يتيح تعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية وتمكينهما من الاضطلاع بمهامهما الوطنية.
وجدّد الرئيس عون التأكيد على الثوابت اللبنانية الجامعة، وفي مقدّمها صون السيادة، والحفاظ على الكرامة الوطنية، وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها.
وشدد على الدور المحوري الذي يقوم به الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وخصوصاً في الجنوب بعد تحريره، بما يرسّخ استقرار البلاد ويحصّن وحدتها.
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