الرابطة المارونية تهنىء نائب رئيسها بتعيينه رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان



تتقدّم الرابطة المارونية من نائب رئيسها الدكتور نسيب نصر، بالتهنئة القلبية على تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.



ولفتت الرابطة في بيان، الى أن هذا التعيين في مجلس الوزراء يمثّل ثقة بمسيرة رجلٍ مشهودٍ له بالمناقبية والكفاءة، ثقة تُسند إلى رجلٍ عرفناه صاحبَ رؤيةٍ واندفاعٍ وخدمةٍ عامة".



وتمنت الرابطة للدكتور نصر التوفيق في هذه المسؤولية الوطنية، وأن يكون تعيينه بداية مرحلة جديدة لإعادة النور إلى لبنان اللبنانيين، واستعادة كهرباء لبنان دورها ومكانتها".