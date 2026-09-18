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مذكرة تفاهم بين مؤسسة مخزومي وجامعة AUST لتعزيز التعاون وتوسيع فرص التعليم والتدريب والتطوير المهني
أخبار لبنان
2026-09-18 | 03:22
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مذكرة تفاهم بين مؤسسة مخزومي وجامعة AUST لتعزيز التعاون وتوسيع فرص التعليم والتدريب والتطوير المهني
وقّعت مؤسسة مخزومي (Makhzoumi Foundation – MF) و"الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا" (AUST) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين وتوسيع فرص التعليم والتدريب والتطوير المهني، بما يساهم في تمكين الطلاب والشباب و الشابات ودعم مساراتهم الأكاديمية والمهنية.
ووقّعت مذكرة التفاهم رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي نعماني مخزومي، ورئيس الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) الدكتور رياض صقر، وذلك في إطار شراكة تؤكد التزام الطرفين بدعم التعليم، وتوفير رص نوعية للطلاب وتعزز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.
وتأتي هذه الشراكة، بحسب بيان، انطلاقًا من رؤية مشتركة تؤكد أن الاستثمار في التعليم لا يقتصر على توفير فرص أكاديمية، بل يشمل أيضًا تمكين الشباب والشابات بالمهارات والخبرات والفرص التي تساعدهم على بناء مستقبلهم والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم.
وتشمل مذكرة التفاهم مجموعة من مجالات التعاون، أبرزها توفير منح دراسية للمتفوّقين تصل إلى 100%، و منح بنسبة 30% لموظفي مؤسسة مخزومي والمستفيدين منها وأفراد عائلاتهم، بما يساهم في توفير التعليم الجامعي لعدد كبير من الطلاب المؤهلين ودعمهم في مختلف الظروف، ودراسة سبل تقديم الدعم المالي للطلاب الذين يواجهون تحديات مادية، وتسهيل الوصول إلى مرافق وموارد AUST بما يخدم الأنشطة والبرامج المشتركة.
كما تتيح الشراكة فرص توسيع التدريب العملي المنظّم لطلاب الجامعة ضمن برامج ومشاريع مؤسسة مخزومي، بما يمنحهم فرصة اكتساب خبرات ميدانية وتطوير مهاراتهم المهنية والتعرّف إلى بيئة العمل الفعلية. وتتضمن مجالات التعاون أيضًا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة وشهادات في مجالات مهنية.
وفي إطار أوسع، ستعمل المؤسستان على تعزيز التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المجتمعية، وخلق مساحات مشتركة تساهم في تطوير قدرات الشباب و الشابات وتشجيعهم على تحويل المعرفة والمهارات إلى مبادرات وأثر ملموس في المجتمع.
ومن خلال هذه المذكرة، تؤكد مؤسسة مخزومي وAUST التزامهما بتطوير تعاون مستدام يربط بين التعليم، والتدريب، والابتكار، وخدمة المجتمع، ويفتح أمام الطلاب والشباب و الشابات اللبنانيين فرصًا جديدة للنمو والنجاح.
أخبار لبنان
مذكرة تفاهم
مؤسسة مخزومي
AUST
التعليم
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