المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في منطقة لالا - البقاع الغربي

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية عبر حسابه على منصة "إكس"، بتسجيل هزة أرضية بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة لالا - البقاع الغربي، وذلك في الساعة 23:17 بالتوقيت المحلي من مساء يوم أمس الخميس.