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المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في منطقة لالا - البقاع الغربي
أخبار لبنان
2026-09-18 | 03:19
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المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات في منطقة لالا - البقاع الغربي
أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية عبر حسابه على منصة "إكس"، بتسجيل هزة أرضية بقوة 2.5 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة لالا - البقاع الغربي، وذلك في الساعة 23:17 بالتوقيت المحلي من مساء يوم أمس الخميس.
أخبار لبنان
المركز الوطني للجيوفيزياء
هزة أرضية
لالا
البقاع الغربي
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