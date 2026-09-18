أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ضمن مشروع "تدوير"... وزارة البيئة تطلق أولى دوراتها التدريبية لـ120 ممثلاً عن بلديات جبل لبنان والبقاع

أخبار لبنان
2026-09-18 | 04:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ضمن مشروع &quot;تدوير&quot;... وزارة البيئة تطلق أولى دوراتها التدريبية لـ120 ممثلاً عن بلديات جبل لبنان والبقاع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ضمن مشروع "تدوير"... وزارة البيئة تطلق أولى دوراتها التدريبية لـ120 ممثلاً عن بلديات جبل لبنان والبقاع

أطلقت وزارة البيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن مشروع "تدوير" المموّل من الاتحاد الأوروبي، أولى دوراتها التدريبية للبلديات، بمشاركة أكثر من 120 ممثلاً عن البلديات في جبل لبنان والبقاع.

وركّزت هذه الدورات على التطبيق العملي لقانون استرداد الكلفة لإدارة النفايات الصلبة، من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات، ومناقشة التحديات الميدانية، وتعزيز قدرات البلديات لتقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.

كما شكّلت الدورات مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول العملية، مع التركيز على الفرز من المصدر وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير كعناصر أساسية في الإدارة المتكاملة للنفايات والانتقال نحو الاقتصاد الدائري.

وتأتي هذه الدورات الأولى في جبل لبنان والبقاع ضمن برنامج تدريبي أوسع سيشمل البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، دعماً للبلديات في الانتقال إلى التطبيق العملي للإطار الجديد.

أخبار لبنان

وزارة البيئة

مشروع

تدوير

بلديات

LBCI التالي
دورية إسرائيلية تقدّمت من كفركلا باتجاه مثلث هورا في دير ميماس حيث تقع نقطة مستحدثة للجيش اللبناني
وزير الزراعة اختتم زيارة إلى الأردن... واتفاق على تنظيم "يوم لبنان في المملكة" في أيار 2027
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-09

مرقص رعى دورة تدريبية للصليب الأحمر الدولي وأطلق مبادرة مشتركة لحماية الصحافيين

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-30

وزير الصحة أطلق المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز الرعاية الصحية للأطفال"

LBCI
فنّ
2026-06-26

شارلين خاطر تطلق مجموعتها الشعرية الأولى "Inner Bloom" في أمسية أدبية وفنية مميزة (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-08

وزارة الأشغال تطلق أولى الخطوات التنفيذية لتأهيل مطار القليعات تمهيداً لإعادة تشغيله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:21

نشلا هاتفًا خلويًا على متن درّاجة آلية في كورنيش النهر…

LBCI
أخبار لبنان
06:58

الرئيس بري استقبل بعثة "النقد الدولي" وسفير المانيا وبلدية رميش ورئيس"إيدال": ليضمن أي قانون حقوق المودعين وودائعهم كاملة

LBCI
أخبار لبنان
05:50

عون يبحث مع وفد صندوق النقد الدولي دعم التعافي والإعمار ومواصلة الإصلاحات

LBCI
أمن وقضاء
05:39

توقيع اتفاق تعاون بين معهد باسل فليحان وأمن الدولة للتدريب على "مكافحة الفساد"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-09-17

"بعد تضاعف سعر المازوت"... ارتفاع سعر ربطة الخبز 5000 ليرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

Congress Arena: عنوان جديد يعيد رسم خريطة الترفيه في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-15

الرئيس عون استقبل وزير الدفاع الفنلندي: الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا صحة إطلاقاً للإدعاءات الإسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-29

وزيرة الشؤون الاجتماعية: أعداد مراكز الايواء انخفضت في جميع المحافظات باستثناء محافظة النبطية حيث فُتحت بعض المراكز الإضافية للنازحين الراغبين بالتواجد بالقرب من قراهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:24

منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة

LBCI
عالم الطبخ
14:14

للاستفادة من موسم التين... إليكم وصفة الدجاج مع البصل والتين (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

شركة Cnergies توسّع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

"da Vinci Xi" في بيروت: تكنولوجيا عالمية بأياد لبنانية في الـ LAU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

Congress Arena: عنوان جديد يعيد رسم خريطة الترفيه في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الثقة أحرجت نواب حزب الله فأخرجتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تفجيرات البيجر بعد عامين… جريمةٌ لم تنتهِ بانتهاء الانفجار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ايجابية في اجتماع باريس التمهيدي لدعم الجيش والعين على التنفيذ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:19

جدول جديد لأسعار المحروقات... البنزين يرتفع 92 ألف ليرة

LBCI
حال الطقس
14:24

منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة

LBCI
أمن وقضاء
03:01

نسخ مفتاح المنزل وسرق ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار… فأوقف قبل مغادرته لبنان

LBCI
حال الطقس
02:06

الطقس ممطر مع برق ورعد...

LBCI
خبر عاجل
03:12

توقيف 5 أفراد من شبكة لإدخال أشخاص من سوريا إلى لبنان وتدريبهم... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
08:32

اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني

LBCI
أخبار لبنان
01:04

جنبلاط: كلما استندت التحاليل إلى خبراء استراتيجيين كلما زاد حجم الكذب والنفاق

LBCI
أمن وقضاء
08:58

توقيف مطلوب بـ4 مذكرات عدلية في دوحة عرمون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More