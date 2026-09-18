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ضمن مشروع "تدوير"... وزارة البيئة تطلق أولى دوراتها التدريبية لـ120 ممثلاً عن بلديات جبل لبنان والبقاع
أخبار لبنان
2026-09-18 | 04:35
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ضمن مشروع "تدوير"... وزارة البيئة تطلق أولى دوراتها التدريبية لـ120 ممثلاً عن بلديات جبل لبنان والبقاع
أطلقت وزارة البيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن مشروع "تدوير" المموّل من الاتحاد الأوروبي، أولى دوراتها التدريبية للبلديات، بمشاركة أكثر من 120 ممثلاً عن البلديات في جبل لبنان والبقاع.
وركّزت هذه الدورات على التطبيق العملي لقانون استرداد الكلفة لإدارة النفايات الصلبة، من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات، ومناقشة التحديات الميدانية، وتعزيز قدرات البلديات لتقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.
كما شكّلت الدورات مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة الحلول العملية، مع التركيز على الفرز من المصدر وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير كعناصر أساسية في الإدارة المتكاملة للنفايات والانتقال نحو الاقتصاد الدائري.
وتأتي هذه الدورات الأولى في جبل لبنان والبقاع ضمن برنامج تدريبي أوسع سيشمل البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، دعماً للبلديات في الانتقال إلى التطبيق العملي للإطار الجديد.
أخبار لبنان
وزارة البيئة
مشروع
تدوير
بلديات
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