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علي عمار: الاعتداء الإسرائيلي على الجيش في دير ميماس اعتداء على سيادة لبنان… والمطلوب تمكين الجيش من حماية الحدود
أخبار لبنان
2026-09-18 | 09:47
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علي عمار: الاعتداء الإسرائيلي على الجيش في دير ميماس اعتداء على سيادة لبنان… والمطلوب تمكين الجيش من حماية الحدود
دان عضو لجنة الدفاع النيابية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار اعتداء الجيش الإسرائيلي على الجيش اللبناني في دير ميماس، عبر إلقاء القنابل الصوتية قرب نقاطه ومراكزه، وتهديده بالاستهداف وإعطائه مهلة للانسحاب من أرض لبنانية، في اعتداء فاضح وصارخ على سيادة لبنان وكرامة مؤسساته الوطنية، وتأكيد جديد على أن العدو الإسرائيلي لا يريد جيشًا قويًا يمارس دوره الوطني في حماية أرضه وحدوده.
وقال إن "هذه الحادثة الخطيرة، التي تستدعي من السلطة دق جرس الانذار، هي النتيجة الطبيعية للمسار الخاطئ والمذل التي سارت عليه السلطة، وللنهج الذي أمعن في تقديم التنازلات للاحتلال، فشرعت بقاء الاحتلال في اتفاق الإطار الذي مزقه وداس عليه الجيش الإسرائيلي منذ اليوم الأول، فأصبح صاحب الكلمة والقرار، يحدد للجيش اللبناني أين ينتشر وأي منطقة يدخل إليها وأي منطقة يُمنع من الاقتراب منها، والسلطة عاجزة عن اتخاذ قرار يُحافظ على هيبة وكرامة جيشها".
وأضاف أن "ما جرى في دير ميماس هو اعتداء على لبنان كله، ويجب أن يكون دافعًا للسلطة لمراجعة مساراتها وخياراتها، ووقف مفاوضاتها العبثية مع العدو، ووضع حدّ لسيل التنازلات والرهان الأعمى على الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، وأن تدرك أن العدو الإسرائيلي ومن خلفه الأميركي، لا يريدان دولة قوية وجيشًا قادرًا على حماية سيادته، بل يريدان دولة ضعيفة وتابعة وراضخة لاملاءاتهما، ومنزوعة القدرة على الدفاع عن نفسها".
وأكد عمار أن الجيش الوطني "قوي بإرادته وصلابة جنوده والالتفاف الشعبي حوله، والمطلوب هو تمكينه من أداء دوره الحقيقي في حماية لبنان وسيادته وشعبه، وتحصينه سياسيًا وعسكريًا، وحماية قراره الوطني من أي إملاءات أو وصاية".
أخبار لبنان
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