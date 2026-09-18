سلام يبحث مع صندوق النقد مسار الإصلاحات تمهيداً لاتفاق على مستوى الخبراء

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو ريغو، وجرى خلال اللقاء البحث في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والتعاون بين لبنان والصندوق.



وهنّأ وفد الصندوق الحكومة على إقرار قانون إصلاح المصارف، وعلى التقدّم المحرز في إعداد الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF)، مؤكداً أهمية مواصلة الزخم الإصلاحي القائم.



كما جرى التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء (SLA)، وصولاً إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، لما لذلك من أهمية في استعادة ثقة المجتمع الدولي والقطاع الخاص بالاقتصاد اللبناني.



واتفق الجانبان على مواصلة العمل والبناء على الزخم الإيجابي القائم من أجل تحقيق هذه الأهداف.