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بوقرّة يعيد رسم مسار منتخب لبنان... 23 لاعبًا للاستحقاقات المقبلة

أخبار لبنان
2026-09-18 | 11:26
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بوقرّة يعيد رسم مسار منتخب لبنان... 23 لاعبًا للاستحقاقات المقبلة
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بوقرّة يعيد رسم مسار منتخب لبنان... 23 لاعبًا للاستحقاقات المقبلة

وضع المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري نجيب بوقرّة خارطة طريق جديدة لمسار منتخب لبنان عنوانه بناء منتخب شاب ومنافس للمرحلة المقبلة.
ويهدف المدير الفني الجديد الى فتح صفحة جديدة ومحو الفترة الضبابية التي خيّمت على نتائج المنتخب اللبناني في الفترة الماضية حيث لم يتمكن منتخب لبنان من التأهل الى نهائيات كأس آسيا. 
وقد اختار المدرب الجديد لاعبي المنتخب الـ23 والذين سيستدعيهم الدولية المقبلة.

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