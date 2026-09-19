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نواف سلام إلى نيويورك وواشنطن... لقاءات دولية وأميركية في جدول زيارته

أخبار لبنان
2026-09-19 | 06:59
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نواف سلام إلى نيويورك وواشنطن... لقاءات دولية وأميركية في جدول زيارته
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نواف سلام إلى نيويورك وواشنطن... لقاءات دولية وأميركية في جدول زيارته

يغادر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث يتوجّه أولاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة لبنان أمامها.

ويعقد الرئيس سلام، على هامش أعمال الجمعية العامة، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين.

وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات، في مقدّمها مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، وعدد من المسؤولين الأميركيين والدوليين.

أخبار لبنان

نواف سلام

الولايات المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة

ماركو روبيو

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