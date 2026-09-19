حنين السيد عقدت سلسلة لقاءات في روما: المرحلة المقبلة تتطلب توجيه التعاون الدولي نحو تعزيز مؤسسات الدولة

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في إطار زيارتها الرسمية إلى روما، سلسلة لقاءات مع مسؤولين في الحكومة الإيطالية وبرنامج الأغذية العالمي، تناولت سبل تعزيز الشراكة مع لبنان في ملفات التعافي والحماية الاجتماعية والتنمية المحلية والإدماج الاقتصادي، إلى جانب دعم قطاع الحرف والحرفيين اللبنانيين.



واستهلّت السيد لقاءاتها باجتماع مع المدير العام للتعاون الإنمائي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ستيفانو غاتي، حيث بحث الجانبان الدعم الإيطالي المستمر للبنان، بما في ذلك من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، وسبل تطوير هذه الشراكة بما يتلاءم مع أولويات المرحلة المقبلة.



وتركّز النقاش على حاجات التعافي وإعادة الإعمار، ولا سيما في الجنوب، وضرورة دعم صمود المجتمعات المتضررة بالتوازي مع تعزيز حضور مؤسسات الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات. كما عرضت السيد أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية في مجالات الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي والتنمية المحلية، وبحثت مع غاتي فرصاً عملية لتوسيع التعاون الإيطالي، بما يشمل الدعم التقني والتجهيزات والمبادرات المحلية.



وتناول الاجتماع كذلك خطة لبنان للعودة الآمنة والمستدامة للسوريين، وأهمية مواكبة مسار العودة بدعم الاستقرار والتعافي داخل سوريا.



وفي لقاء ثانٍ، اجتمعت السيد مع نائب وزير المؤسسات و"صُنع في إيطاليا"، فالنتينو فالنتيني، حيث تركز البحث على قطاع الحرف التقليدية والاستفادة من التجربة الإيطالية في تحويل الحرف إلى قطاع يحافظ على التراث وفي الوقت نفسه يخلق فرص العمل والقيمة الاقتصادية.



وعرضت السيد في هذا السياق، مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية لإعادة إحياء دار الحرفيين في لبنان، وبحث الجانبان إمكانات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات حماية الحرف، ودعم الحرفيين، والتصنيف والتسويق والوصول إلى التمويل والأسواق الخارجية، بما يساهم في تعزيز حضور المنتجات الحرفية اللبنانية محلياً ودولياً.



واختتمت السيد لقاءاتها باجتماع مع نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات في برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، في إطار الشراكة الوثيقة بين الوزارة والبرنامج في مجال الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات.



وتناول اللقاء أهمية الحفاظ على مستوى الدعم المقدم إلى لبنان في ظل تراجع الموارد الإنسانية عالمياً وارتفاع الاحتياجات، مع التركيز على التعافي في الجنوب، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية القادرة على الاستجابة للصدمات، وتوسيع برامج الإدماج الاقتصادي وسبل العيش.



وأكدت السيد خلال لقاءاتها أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه التعاون الدولي نحو تعزيز مؤسسات الدولة وربط الاستجابة الطارئة بالتعافي والتنمية المستدامة، مشددة على أهمية البناء على الشراكة التاريخية بين لبنان وإيطاليا، وعلى التعاون القائم مع برنامج الأغذية العالمي، لتحويل الدعم الدولي إلى استثمارات مستدامة في الإنسان والمجتمعات والمؤسسات اللبنانية.