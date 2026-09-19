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قائد اليونيفيل: نعمل مع الأمم المتحدة وجيش لبنان على ضمان انتقال سلس للمهام

أخبار لبنان
2026-09-19 | 11:21
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قائد اليونيفيل: نعمل مع الأمم المتحدة وجيش لبنان على ضمان انتقال سلس للمهام
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قائد اليونيفيل: نعمل مع الأمم المتحدة وجيش لبنان على ضمان انتقال سلس للمهام

أعلن رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام الميجر جنرال ديوداتو أبانيارا، اليوم السبت إن من الضروري ضمان قدرة وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجيش اللبناني على تولي المهام التي تنفذها القوة قبل أن تبدأ انسحابها في نهاية العام الجاري.

وتحدث أبانيارا لرويترز في جنوب لبنان من أحد مواقع اليونيفيل التي تراقب الأعمال القتالية في جنوب لبنان منذ ما يقرب من 50 عاما.

وقال أبانيارا لرويترز: "هناك كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة هنا في الجنوب، ولذلك فإن الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا هو تنفيذ انتقال سلس جدا إلى كيانات أخرى أو تمهيد (الطريق أمام) بعثة جديدة في المستقبل".

وأضاف أن اليونيفيل تعمل بالفعل مع فريق الأمم المتحدة المعني بلبنان لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وتبادل المعلومات مع الجيش اللبناني بشأن "المناطق الحساسة وكيف يمكنه إدارة هذا الوضع".

وأقر أبانيارا بأنه قد يكون "من الصعب للغاية" تسليم بعض مواقع اليونيفيل إلى الجيش اللبناني نظرا لأن أكثر من نصفها يقع داخل مناطق تسيطر عليها حاليا قوات إسرائيلية.
 

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