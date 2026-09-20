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وزيرا الصحة والعمل زارا قلعة بعلبك دحضا لادعاءات العدو بوجود أسلحة وتحصينات عسكرية فيها

أخبار لبنان
2026-09-20 | 05:29
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وزيرا الصحة والعمل زارا قلعة بعلبك دحضا لادعاءات العدو بوجود أسلحة وتحصينات عسكرية فيها
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وزيرا الصحة والعمل زارا قلعة بعلبك دحضا لادعاءات العدو بوجود أسلحة وتحصينات عسكرية فيها

 زار وزيرا الصحة العامة ركان ناصر الدين والعمل محمد حيدر، قلعة بعلبك الأثرية، وجالا في أرجائها وبين هياكلها، بناء على تكليف من مجلس الوزراء، لدحض ادعاءات العدو الزائفة بوجود أسلحة وتحصينات عسكرية في الموقع الأثري.

وكان في استقبالهما، ورافقهما في الجولة، عضو "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور علي المقداد، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين رعد، نائب رئيس بلدية بعلبك عبد الرحيم شلحة، رئيس دير سيدة المعونات الأب شربل طراد، مدير عام مستشفى بعلبك الحكومي الدكتور عباس شكر، رئيس نقابة تجار البقاع وبعلبك الهرمل محمد حسن كنعان، رئيس نقابة عمال ومستخدمي مستشفيات البقاع وبعلبك الهرمل جمال طليس، وفاعليات بلدية واختيارية واجتماعية.

وبعد الجولة، قال ناصر الدين: "إنها جولة عادية، نحن نزور مدينة لبنانية، فكيف وهي بعلبك ، نحن أبناء بعلبك الهرمل وواجبنا اليوم أن نكون إلى جانب مدينتنا ونحضر فيها ونكون موجودين ونؤكد على أرثها التاريخي والحضاري والثقافي بقلعتها المدنية بامتياز، بعكس ما تم ادعائه من ادعاءات باطلة وزائفة وكاذبة لا تستهدف إلا النيل من صورة بعلبك الحقيقية، ومن تاريخ العراقة في قلعة بعلبك". 

وأضاف: "جئنا اليوم نزور قلعة بعلبك لكي نأخذ العزة والشرف من هذه القلعة، مثل أعمدتها الشامخة، ومثل أهل بعلبك الذين يوزعون بوطنيتهم وبدماء أبنائهم  كل التضحية، وكل عناوين الشرف، وكل معاني الدفاع عن لبنان".

دعا الجميع ناصر الدين أن يزوروا مدينة بعلبك وقلعتها، ويشاهدوا حياتها على طبيعتها،  يكفي اختلاق الأكاذيب، وصبغة أبناء بعلبك بعناوين غير حقيقية. إنّ أبناء بعلبك متعلمون ومثقفون ولهم تاريخهم وتضحياتهم، لهم شهداءهم، ولهم قلعتهم".

بدوره، أوضح الوزير حيدر أن الجولة في بعلبككانت فرصة لعدة مناسبات: الأولى جئنا بناء على القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء لإقامة جولة في مدينة بعلبك وقلعتها المدنية التي يزورها الناس من كل أنحاء العالم".

وقال: "في هذه الجولة ندحض ادعاءات العدو الاسرائيلي الذي يتهمنا كل فترة ويدعي وجود أسلحة وصواريخ ومناطق عسكرية في القلعة، ونحن نعرف كما تشاهدون جميعًا، إنها منطقة مدنية بحتة". 

وأكد الوزير حيدر أن "قلعة بعلبك الأثرية يأتي كل الناس لزيارتها، واليوم يقام الى جانب القلعة مهرجانات، والناس يقيمون احتفالية بعلبكية، ويسهرون ويتسامرون، والحياة بشكل طبيعي، وهذا  تعبير عن روحية أبناء بعلبك وإيمانهم بالصمود، وهذه الرسالة الهدف منها أن يشاهد كل الناس أننا نتواجد ضمن منطقة أثرية مدنية، ويعيش الناس في المدينة بشكل طبيعي".

وشارك الوزيران في فاعليات الليلة الثانية من مهرجان "ليالي بعلبكية" بجوار القلعة، إلى جانب رئيس قسم محافظة بعلبك الهرمل دريد الحلاني ممثلا المحافظ بشير خضر، قائمقام الهرمل هبة زعيتر، رئيس إتحاد بلديات بعلبك حسين رعد، نائب رئيس بلدية بعلبك عبد الرحيم شلحة، وأعضاء المجلس البلدي، وفاعليات المدينة.

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