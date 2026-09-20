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قسم قرطبا الكتائبي أحيا ذكرى 15 شهيدا من القسم وشهداء فوج الإطفاء
أخبار لبنان
2026-09-20 | 08:48
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قسم قرطبا الكتائبي أحيا ذكرى 15 شهيدا من القسم وشهداء فوج الإطفاء
أحيا قسم قرطبا الكتائبي ذكرى 15 شهيدا من القسم سقطوا في الحرب على لبنان، وهم رئيس إقليم جبيل الكتائبي غيث قسطنطين الخوري، بطرس طانيوس كرم، عبد الله قزحيا الخوري، طنوس منصور البيروتي، فارس يوسف أبي عكر، جورج وديع وهبي، جان بولس شليط، مالك بشارة سالم، ريمون طانيوس شليطا، ريمون بولس تامر، قزحيا إبراهيم بو غاريوس، جوزف جورج كرم، حنا طانيوس شليطا، جوزف ميلاد القسيس، وشهداء فوج الإطفاء شربل كرم، نجيب وشربل الحتي، وذلك بقداس الهي في كنيسة سيدة قرطبا الرعائية ترأسه الأب روني بو غاريوس، وحضره عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل، رئيس إتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس، رئيس قسم قرطبا بول كرم، رئيسة الجمعية القرطباوية الخيرية زينة روحانا صقر، العميد المتقاعد ميشال كرم، المحامي فادي روحانا صقر، رئيس النادي الثقافي الإجتماعي في قرطبا المحامي سيمون كرم، وحشد من أعضاء المكتب السياسي الكتائبي، وفاعليات قرطبا وأهالي الشهداء.
والقى الأب بو غاريوس عظة تحدث فيها عن معاني الشهادة، وأكد أن الشهداء عاشوا حياتهم وبذلوا أنفسهم من أجل المبادىء الاساسية التي تجسدها الحقيقة، والقيم الإيمانية والوطنية.
وبعد القداس، إنتقل الحضور إلى قاعة صالون الرعية، حيث رحب رئيس القسم كرم بالمشاركين، مؤكدا أن هذه الذكرى ستبقى تقليدا سنويا تقديرا لما بذله الشهداء في سبيل حماية الكيان اللبناني.
الجميل
من جهته، شدد النائب نديم الجميل في كلمته على أن الشهداء الذين يتم تكريمهم اليوم لم يسقطوا في بلدتهم قرطبا، بل في بيروت والشمال ومناطق لبنانية مختلفة، ما يؤكد أنهم بذلوا ذواتهم وضحّوا من أجل لبنان والمجتمع بأسره، ويجسّد الارتباط الوثيق بين العاصمة والبلدات والقرى اللبنانية.
وقال الجميّل: "إن هؤلاء الشهداء لم يسقطوا دفاعًا عن بلداتهم وبيوتهم ومناطقهم فحسب، بل لكي يبقى اللبنانيون أحرارًا وقادرين على ممارسة إيمانهم بحرية".
وأضاف: "إن الرئيس الشهيد بشير الجميّل علّمنا قول الحقيقة مهما كانت صعبة"، معتبرًا أن "قضية الشهداء قامت على الحفاظ على الدولة والوجود الحر"، محذرًا من خيانة المبادئ التي استشهدوا من أجلها.
وأكد أن "الصمود في هذه الأرض هدفه صون الكيان اللبناني الذي دُفعت من أجله أثمان باهظة ودماء كثيرة، وليس بناء ما وصفه بـ«المزرعة التي يسعى البعض إلى تحقيقها».
وختم الجميّل بالدعوة إلى استلهام الشجاعة من الشهداء لقول الحقيقة والعمل بموجبها من أجل إنقاذ لبنان، والوفاء لمبادئهم وتضحياتهم، وبناء دولة قوية حرة سيدة مستقلة كما أرادها بشير الجميّل، يكون فيها اللبناني حرًا على أرضه من دون إملاءات أو نصائح من الخارج.
وبعد القداس، توجه النائب الجميل إلى دارة الرئيس السابق لإقليم جبيل الراحل غيث خوري ووضع إكيلا من الغار على ضريحه.
أخبار لبنان
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