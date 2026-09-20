الجمارك تضبط متمّمات ومواد غذائية وتبغاً مهرباً في طرابلس وزغرتا

أعلنت المديرية العامة للجمارك أن شعبة البحث عن التهريب في طرابلس، وفي إطار المهام التي تقوم بها لمكافحة التهريب وحماية السلامة العامة وصحة المواطن، واصلت عمليات الرصد والمتابعة، وأسفرت عملياتها عن ضبط كميات من المتمّمات الغذائية والمواد الغذائية المهربة والتبغ.

وبعد عمليات رصد ومتابعة، قامت دورية من شعبة المكافحة البرية في طرابلس بمداهمة عدد من المحال في طرابلس وزغرتا المخصّصة لبيع البروتينات والمتمّمات الغذائية، حيث ضبطت كميات وأصنافاً متعددة من البروتينات والمتمّمات الغذائية غير المرخّصة، ونُقلت المضبوطات إلى المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأصول.

وفي عملية أخرى، أوقفت شعبة البحث عن التهريب في طرابلس سيارة بيك آب محمّلة بمواد غذائية مهربة، حيث جرى ضبطها، في حين أثيرت شبهات حول التلاعب بتواريخ صلاحية بعض المواد المضبوطة.



كما ضبطت الشعبة كمية من التبغ المهرب في طرابلس.



وقد أوقف المخالفون، وأُجريت التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص.